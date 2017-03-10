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﻿笑逐顏開藝術展

2017-03-10 列印
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        太古城中心將於3月18日（六）至3月26日（日），舉行名為「笑逐顏開|Live Happy」的藝術展及創意拼貼工作坊，請來四個本土新進藝術單位參展，包括擅長運用色彩的Vivian Ching、喜以木顏色繪畫人像（如圖）的Dylis Ching、姊妹花組合Witty and Bluey，及擁有獨特美學觀念的插畫家Jenny Chui，各人會以不同方式演繹快樂和笑容。創意拼貼工作坊則可讓大人和小朋友一起動手創作，別具意義。

查詢：2568 8665
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