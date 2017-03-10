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﻿時尚智能錶優惠

2017-03-10 列印
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        白色情人節將近，腕錶是不錯的送禮之選。Fossil最近推出Q Hybrid智能腕錶，其輕觸式熒幕功能配合經典錶面設計，除可發出震動提示App通知，更可輕鬆控制相機鏡頭自拍，甚至拍攝動態相片。即日至3月12日（日），店內更會派發優惠卡，憑卡可享高達75折的新季產品限時購物優惠。

售價$1,600 查詢：2468 2952
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