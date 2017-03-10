﻿嚴選靚海鮮 火燄三拼鍋

現在吃火鍋，流行大包圍套餐，但定價又不可以太貴，否則和單點分別不大。新店焱手工涮涮鍋的套餐由二百多元起，海鮮拼盤和靚牛兼而有之，更是一鍋三湯底，吃前還有點火環節，創意十足！文：Sabrina 圖：郭正珊



坊間火鍋店多設雙拼湯底，三拼則比較少見。焱手工涮涮鍋的湯鍋分成兩邊，中間再劃出圓形，放入清酒煮蜆螺，略炒後點火加湯，燒起烈燄，這鍋清甜的湯底，用來涮煮海鮮就最適合不過！



兩邊的鍋底就任君選擇，招牌焱羨目光屬人氣之選，除了中間的清酒煮蜆螺鍋，兩邊還有青花麻辣鍋和養生人參藥膳鍋，前者由四川運至的青花椒、豆蔻、花椒、八角和泡椒等煮成，先麻後辣；後者以長白山人參、杞子和紅棗加雞湯煮成，杞子和紅棗平衡了人參的甘味，令整體滋潤不澀。



肉食質素高



除了湯底，套餐還包前菜、時令海鮮拼盤、精選肉類、手工火鍋拼盤、即炸響鈴、蔬菜、飲品及甜品九大項，每位$268（兩位起），已包醬料費用，相當划算！肉食方面，套餐中的份量雖然不算多，但質素就很令人滿意。推介日本松板黑豚肉配小黃瓜和Prime肥牛（每位加$38），黑豚肉肉香四溢，熟後以青瓜包裹同吃，爽腍交集。



平時吃火鍋若單點海鮮，實所費不菲，所以這次小記份外注意套餐中海鮮的質素。店家在龍躉片、帶子、鮮海蝦、蟶子皇、鑽石蜆、刀貝等海鮮中，精選當日最新鮮的五至六款，是日的蟶子皇、脆鯇片、鮮海蝦和龍躉片鮮香十足，當中鮮海蝦大小適中，肉質飽滿，頗為鮮甜，脆鯇片涮後爽彈滑溜，鮮美可口。



焱手工涮涮鍋



地址：旺角彌敦道558至560號譽發廣場3樓



查詢：2918 1388