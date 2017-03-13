﻿初夏全方位美白

色斑是女人的天敵，面上浮現色斑，令人顯得疲憊憔悴，如何細緻的妝容亦會大打折扣。若自問是個完美主義者，必須趕緊在夏天來臨前，為肌膚進行全方位美白工程，謝絕黑色素。文︰Angel 圖︰黃幹文 模特兒︰Nora@Starz People 化妝、髮型︰Rainbow@Annie G.



Night Cream



晚上睡眠時間是肌膚自我修復的最佳時刻，Caudalíe的Vinoperfect Cell Renewal Night Cream蘊含高濃度Viniferine葡萄蔓萃取液、木瓜酵素及甘醇酸，於夜間慢慢地發揮微去屑作用，第二朝醒來肌膚自然亮白過人。



Paper Mask



面膜能令皮膚在較短時間內吸收精華，一向是急救肌膚的補品，常用可令膚色均勻，變回無瑕淨白。Belif的The White Decoction-Ultimate Brightening Sheet Mask設計獨特，將面膜及精華素分開包裝，令產品能新鮮儲存。而 Giorgio Armani Luminessence Bright Infusion Bio-Cellulose Mask則以生物纖維面膜製造，效果更貼面。



Serum



美白精華多以高滲透度為賣點，乾性肌膚及混合性肌膚可使用具美白及補濕功效的精華，如Giorgio Armani Crema Bianca Supreme Brightening Concentrate及Caudalíe Vinoperfect Radiance Serum，均具亮膚及補濕成份。



Toner



要令肌膚達至水油平衡及呈現亮白光澤，潔面後必須使用爽膚水，最佳方法是直接將爽膚水噴灑於面上，又或以化妝棉沾上爽膚水，再輕塗於全面。



Day Cream



美白日霜多具防曬功效，近期不少品牌更推出有修飾膚色功效的日霜，如Biotherm C.C. Ultra Multi-shield Base及YSL Blanc Pur Couture UV Protection SPF 50 PA++++均有調色功效，進行戶外活動又不想化妝，會是很好的選擇。



Belif 2110 0131 Biotherm 3180 1649 Caudalíe 2319 1006 Giorgio Armani 2532 7733



Kiehl's 2328 9399 Innisfree 3758 2988 L'occitane 2143 6288 Pola 3695 3138



The History of Whoo 2110 0323 SK-II 2670 2633 Sofina 2997 3522 YSL 3192 4338