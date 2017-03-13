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﻿刺繡袋飾新潮

2017-03-13 列印
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　　今季時裝界興起一股刺繡熱，不論是襯衣還是牛仔衫褲，都大玩「花喱花碌」的刺繡圖案。Accessorize今季主打的袋飾系列亦趕上這股時裝風潮，將原本甚為Casual的帆布袋，以花鳥圖案作主題，再配以刺繡和珠片，令袋飾頓時搶眼醒神。另外亦有大量以花卉為圖案的手袋及背囊，充滿春夏朝氣。文︰Angel

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