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司機亂棄剩食大小便 公路綠化帶 變垃圾崗
交通網絡快速擴展，公路中央花槽和路旁綠化帶增多，有司機駕駛途中亂丟垃圾，令這些綠化帶淪為「垃圾崗」。不但影響環境衞生，垃圾更有可能隨風飄出馬路，威脅行車安全。食環署承認在公路捉垃圾蟲相當困難，但強調會...
2017-03-13
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假冒港產治腰痛藥 長期服用可致糖尿
內地網民去年四月起在網上發帖質疑一款報稱香港藥廠生產的藥物「獅馬龍血脈康膠囊」的產地來源，引起內地海南省食藥監局關注，搗破一宗假藥案。本港衞生署確認，本港藥廠並無生產該款藥物，經內地當局調查發現，該藥物竟是在海南瓊海市上湧鄉一處老宅內自製。 海南省食藥監局指出，海南文昌一名女子早前腰痛，在父親建議下，服用了兩粒「獅馬龍血脈康膠囊」，十分見效，但她察覺一停藥，腰痛徵狀反而會加重，此後發現不少網民發帖分享類似經歷，質疑藥物來源，有網民指這款聲稱由香港英吉利製藥廠生產的藥物「連香港都買不到」，引起當局關注。 當局調查發現，網上一個名為「香港獅馬龍血脈康膠囊中國總代理」的公...
2017-03-13
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離青瓦台搬返私宅 朴槿惠：真相終會查明
南韓前總統朴槿惠上周五遭彈劾下台後，至本港時間昨日接近傍晚六時，終首度露面，乘車離開青瓦台，返回其位於首爾三成洞的私人住所。下車後她並無對憲法法院的裁決表態，但她首度透過發言人，向全國人民發表道歉聲明，並稱會接受結果，相信終將會查明真相。 朴槿惠跟青瓦台幕僚和工作人員道別後，昨日傍晚離開青瓦台，返回首爾江南區三成洞的舊居。大批朴槿惠的支持者早已到其舊居聲援。過去三天，朴槿惠一直保持緘默，昨傍晚首度透過青瓦台前發言人閔庚旭在大宅門前發表聲明，稱對未能履行總統任期深感歉疚，「即使花費時間，但我相信真相終將被揭露出來。」 朴槿惠上周五被罷免後，理應立即遷離青瓦台，但她以舊居...
2017-03-13
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阿德萊德 Realm全新住宅 鄰近購物點 提供1至3房
澳洲南澳省阿德萊德（Adelaide）近年致力開發項目及增加基建，備受海外投資者注意。全新住宅項目Realm鄰近區內購物熱點以及中央商業區，項目間隔多元，提供1至3房單位，售價由34.5萬元澳幣（折合...
2017-03-13
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儲局議息荷蘭大選 恒指牛皮迎「超級星期三」
港股上周扭轉對上兩星期跌勢，全周微升15點，報23568點，平均每日成交685億元。不過，本周全球市場將迎來「超級星期三」，包括美國聯儲局議息、美國債務上限到期、人大會議閉幕日，及荷蘭國會大選等多個重大財金事件。市場分析認為，港股本周將反覆偏軟、以整固為主，不排除進一步下試23200點支撐位，投資者入市態度須謹慎。 受惠上月非農就業數據表現超預期，美股三大指數上周五造好，道指收報20902點，升44點。標普500指數收報2372點，升7點，納斯達克指數收報5861點，升22點。而在美上市的港股預託證券（ADR）則升跌參半，其中滙控（005）的ADR高0.02元，折合...
2017-03-13
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史丹福橋等緊你！再輾 紅魔
車路士近年剋死曼聯，後者今季英超上一場敗仗正是去年十月底造訪史丹福橋一戰，難怪主隊於今晚足總盃八強主場再遇紅魔前的記者會，敢拿對手開玩笑，中堅加利卡希爾亦有信心領軍再伏妖降「魔」，主勝去馬。（LeSports HK App周二凌晨3:45直播） 今季英超首循環車路士主場慨贈曼聯四蛋，各賽事近十一次對壘六勝五和不敗。紅魔此後聯賽連續十七仗不敗也好，藍獅賽前記者會主持人仍取笑道：「對方自去年十月作客史丹福橋後一直保持不敗，由第六名升上第六名。」中堅加利卡希爾亦揚言：「我們於英超領導群雄，全靠表現勤力，場上不失球和不停入球，己隊會延續強勢。」 紅魔今季盃賽作客表現平平，錄得三勝一...
2017-03-13
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初夏全方位美白
色斑是女人的天敵，面上浮現色斑，令人顯得疲憊憔悴，如何細緻的妝容亦會大打折扣。若自問是個完美主義者，必須趕緊在夏天來臨前，為肌膚進行全方位美白工程，謝絕黑色素。文︰Angel圖︰黃幹文模特兒︰Nora...
2017-03-13
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襲港吸引半百擁躉接機 朴海鎮握手慰問仆親女粉絲
韓劇《奶酪陷阱》男星朴海鎮今午會到香港杜莎夫人蠟像館，為其蠟像進行揭幕儀式。朴海鎮昨抵港時，吸引半百粉絲接機，惟期間有粉絲不慎仆倒，朴海鎮隨即停步關心該粉絲情況，貫徹其暖男性格！ 韓國型男朴海...
2017-03-13
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社論——曹星如完美示範 振興運動產業
「神奇小子」曹星如前晚與日本拳王向井寬史激戰八個回合，憑堅強意志、超卓拳技和數千觀眾打氣，一記重擊，打倒對手，成功二十一連捷，再次為港創造奇跡。曹星如和背後教練團體屢戰屢勝，成功帶起拳擊熱潮，並成功打造一個拳擊產業，成就非凡。曹星如的成功例子，證明香港有人才和專業經驗在運動產業幹出好成績，只要政府能持續投資培訓年輕運動員，體育界又肯多動腦筋和加大推動力，讓有潛質運動員在國際比賽爭取佳績，繼而在港舉行賽事，同時爭取商業贊助，在市場推動下，將會有更多「曹星如」湧現。 來自拳擊世家的曹星如，由寂寂無聞，到在國際拳壇大放光芒，闖出名堂，受公眾擁戴，商業贊助陸續有來。以前晚比賽為例，...
2017-03-13
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三練者梅開二度 巫顯東首度起孖 祈普敦帽子戲法封王
昨日沒有盃賽，祈普敦表現出色，先為苗廄贏「大爆發」及「再石磨藍」，後再贏摩廄「人民武士」，大演帽子戲法並成為騎師王。至於莫雷拉、大摩、蔡約翰、巫顯東和沈集成都梅開二度，其中巫顯東與沈集成憑「育成寶貝」...
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