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﻿大熱面部護理

2017-03-13 列印
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　　當肌膚失去水份及彈性，皮膚便容易變得鬆弛，缺乏光澤，適時進行專業面部護理，皮膚才能維持在健康狀態。最近由德國引入的LDM細胞修復療程，以雙頻超聲波技術刺激增生熱休克蛋白，從而提高肌膚內的透明質酸含量，改善皮膚乾燥及膚色不均等問題，據知療程在德國及韓國相當受歡迎，今次首度登港，定於美容界掀起熱話。文︰Angel

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