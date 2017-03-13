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﻿死海泥天然美肌

2017-03-13 列印
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　　死海的高濃度鹽份和豐富礦物質，對美容有着極大功效。身體護理品牌SABON推出的「死海鑽奇」系列，以死海鹽及礦物為主要成份，主攻天然護理。特別推介死海泥身體活膚膜，產品注入死海礦物活泉水、死海天然海泥及精油，搭配死海草本精華的複合物，有助促進血液循環，同時活化肌膚細胞。

售價︰$145至$540文︰Angel

查詢︰2722 3106
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