﻿必食越南名店 地道牛肉粉

越南美食如雲，若要數最具代表性的名物，牛肉粉必定位列三甲。近日一間歷史悠久的過江越式牛肉粉專門店登港，招牌作不但曾被美國《華爾街日報》評為胡志明巿最好吃的牛肉粉，就連蔡瀾吃過亦讚不絕口，難怪甫開業迅即引起一陣排隊熱潮！文：Hiro 圖：黃頌偉



現時在越南胡志明巿共有三間分店的錦麗，早於1970年創立，至今已有近半世紀歷史，是當地甚具名氣的牛肉粉專門店，據知曾創下一天售出逾三千碗牛肉粉的驚人紀錄！首間海外分店一改傳統的平實格局，以深藍色為主調，設計大走摩登路線，用餐環境輕鬆舒適。



品牌四十多年來獨賣招牌作牛肉粉，整碗粉的精髓自然在於湯底，香港店亦依足當地秘方炮製，並專程派人到總店學藝，以確保味道正宗。湯底獨特之處是堅持每日用牛骨、牛坑腩、八角及桂皮等材料，以慢火熬煮六小時，看起來呈清澈的金黃色，入口肉味頗濃，散發淡淡香氣，甚是鮮甜。由於湯底熬煮需時，加上排隊者眾多，香港店開業初期試過供不應求，一度要停售數小時呢！



本地獨賣特色小食



店內牛肉粉共有五款選擇，以錦麗綜合粉的用料最為豐富，可一次過嚐到生牛肉、熟牛肉與牛丸。生牛肉選取澳洲肉眼，色澤紅潤新鮮，牛味濃郁。熟牛肉則是由本地牛坑腩燜煮而成，咬感軟腍卻不失嚼勁，至於牛丸亦甚爽口。放好配料後，還會加入牛肉湯的精華牛湯油，以及供客人自行添加鵝蒂、九層塔、芽菜、青檸及辣椒碎，令味道層次倍覺豐厚。



另驚喜地發現多款香港店獨家供應的小食及飲品，全屬地道越式口味，當中心水推介有炸手作蝦餅和小米糕。蝦餅以越南蝦入饌，用人手打成蝦膠再炸，外層香脆透薄，咬落鮮嫩彈牙。小米糕由米漿蒸熟，軟滑兼帶米香，再伴上花生、肉鬆、葱油及自家製魚露同吃，簡單滋味。



錦麗越南牛肉粉專門店



地址：觀塘觀塘道418號創紀之城5期APM 4樓L4-19號



查詢：2336 0130