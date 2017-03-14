﻿越後湯沢 美食大本營

新潟縣越後湯沢（Echigo Yuzawa）除了是日本著名的溫泉鄉及滑雪勝地，在JR越後湯沢站站舍內，更有美食大本營，由售賣地道食材、爆彈飯糰的店舖，到極具人氣的清酒館，均教人回味再三。文、圖：林逸 鳴謝：新潟縣



CoCoLo 地道物產總匯



到訪東京的時候，偶爾我便會乘坐上越新幹線列車，來到大約80分鐘車程外的越後湯沢，為的是前往CoCoLo湯沢體驗地道購物及美食樂趣。CoCoLo湯沢是個主要售賣新潟縣地道食材的地方，最大優點是位於JR越後湯沢站站舍裏面，不管外面是晴、是下雨，還是大雪紛飛，客人都能買得盡興、吃得滿足。這裏最有趣是夏日開放時間為朝九晚六，但來到12月中旬至3月的冬日，竟然會延至晚上八時才關門，相信就是希望招徠我等不欲在雪地中亂跑的客人。



車站大堂的がんぎどおり（Gangidori，雁木通），便是CoCoLo湯沢的迎賓門戶，這裏是售賣柿之種及笹葉糰子等新潟地道小吃、新鮮蔬果，以及地域限定精品的地方，再往深處走，便可找到有售越光米、味噌、醬油及清酒等新潟名產的店舖，加上周遭還有供應越後蕎麥麵及魚沼拉麵的食店、選用新鮮海產奉客的迴轉壽司店，以及在「雪洞」食堂可以嚐到、每個都比拳頭還大的美味爆彈飯糰，喜歡美食及入廚的朋友，定能感到超級滿足。



網頁：www.cocolo-station.jp



Ponshu館 新潟清酒殿堂



置身CoCoLo湯沢，如果你愛喝日本清酒，便不能錯過名為ぽんしゅ館（Ponshu館）的設施。這個在店前有幾個醉漢模型、瀰漫古雅氣息的地方，正是個品酒好去處。原來館內的一列牆壁，早已變身自助清酒販賣機，客人只要掏出500日圓（約34港元），便可向接待處職員換來五個代幣及一個小酒杯，接着即可按自己的喜好，把代幣投進清酒販賣機（每杯由一個至三個代幣不等），換來一杯心儀的清酒，當中最多便可喝到五杯呢！值得留意是可供選擇的清酒，悉數都是新潟的地道品牌，合計有九十三家酒藏及一百一十七款清酒，當中如越後鶴龜、越乃寒梅及久保田等等都是人氣選擇，另為讓自覺「酒」多眼亂的客人有點依據，館內更列出每月的人氣清酒排名榜以供參考呢！



更有趣是為增加清酒味道的變化，Ponshu館內還展示來自日本各地的海鹽，並免費供客人混在酒內調味。至於品酒後仍覺意猶未盡的朋友，更可來到名為湯之沢的酒風呂（成人約55港元），一嚐在清酒溫泉入浴的滋味。



網頁：www.ponshukan.com



旅遊備忘



持BNO護照或特區護照均可免簽證入境日本。



查詢：2522 1184（日本領事館）



NASPA New Otani度假酒店雙人房連早、晚餐，每位約933港元起。



地址：新潟縣南魚沼郡湯沢町湯沢2117-9



網頁：www.naspa.co.jp



由JR東京站乘上越新幹線列車約1小時20分鐘可到達越後湯沢站。



網頁：www.jreast.co.jp



www.yuzawaonsen.jp（越後湯沢溫泉觀光協會網頁）



enjoyniigata.com/china-t（新潟縣官方旅遊網頁）



