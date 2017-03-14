﻿中上環秘密餐廳 隱藏之魅力

上次介紹隱秘餐廳系列大受歡迎，這次再加碼介紹多兩間中上環的秘店，一間貌似手杖專門店，一間則像印章店，但其實兩者均是水準相當的餐廳，就讓Fifi揭開它們的神秘面紗。



文：fifi@lady-fifi.com 圖：褚樂琪



復古雅致法菜



Foxglove店外的經典紳士手杖杖頭雕塑，出自歷史悠久的英國老字號「Fox」，配合店舖陳列的一系列雅致雨傘，別有一番風格。據知，Foxglove的大廚Giggs當年出身於中環Ritz Carlton，並曾於Cepage及澳門Robuchon工作，新店則走法式小館路線，菜式樸實窩心。



是日午餐套餐（$288/3道菜）有多款選擇，其中招牌的法國洋葱湯就讓人留下深刻印象，沿用傳統牛油慢煎洋葱，讓香氣慢慢滲出，再注入自家炮製的牛高湯熬煮，味道濃郁豐盛。



晚餐之選Lobster Risotto以傳統意大利米Carnaroli入饌，Carnaroli先經牛油及洋葱炒香，再注入足料龍蝦高湯，讓米粒盡吸高湯及香草精華，味道濃郁，極富嚼勁，再佐以鮮甜彈牙的香烤波士頓龍蝦，百分百是舌尖上的大滿足。



至於焗釀鵪鶉亦同樣用上意大利米Carnaroli填滿肉質精瘦的法國鵪鶉腹腔，味道如嚐糯米釀雞翼，相當可口！



Foxglove



地址：中環都爹利街6號印刷行2樓



查詢：2116 8949







時尚融合菜



位於荷李活道尾段小巷的「明記印鑑」內有乾坤，其實是主打特色Fusion菜的隱閉小館「磅太太」。菜式融合東方美食的精髓，有中菜融合印尼菜，或以星馬菜Crossover韓國菜，風味獨特。



磅太太的餐前小吃炸牛油果條比近年流行的炸番薯條更「潮」。牛油果是西方大熱的健康食品，這裏的牛油果條外層是混合芝麻及蜜糖的日式粉漿，香甜鬆化，口感Creamy。另一道炸鹹蛋魷魚也是必食之選，外層粉漿以味道溫和的日本Yona Yona麥芽啤酒入饌，配合鹹蛋黃提味，鹹香四溢，香口惹味。



阿拉斯加皇帝蟹芝士麵更是Fifi的最愛，皇帝蟹及伊麵加入泰國香茅和馬來Sambal辣醬烹調，再佐以豐盛的Pecorino羊奶芝士，味道香辣濃郁，一試難忘。



磅太太Mrs. Pound



地址：上環磅巷6號地舖



查詢：3426 3949