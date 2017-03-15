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﻿升級新旗艦 美顏直播

2017-03-15 列印
■榮升媽咪的Angelababy仍然繼續為新機T8代言。
Meitu T8 ■相片層次較好，而且亦較明亮，雖然只選擇了第三級的美顏效果，但連模特兒面上的痣都磨走，「美圖」感覺強勁。
暗角試拍 Casio TR80 ■明顯感覺相片整體較暗，但模特兒膚色較自然，加上可反轉的框框設計，取景範圍亦相對較闊。
■T8機身顏色有齊橙色、藍色、粉紅色及灰色，更有由Angelababy參與設計的幻影黑特別版，惟幻影黑特別版在內地開售機價稍貴300元人民幣。
■T8配備5.2吋屏幕，機身設有快門掣，另音量掣亦可作拍攝用，任何一邊手自拍都好方便。
■拍攝時除了美顏等級，更有各款美顏選項。
■攝錄功能新加入「即時美顏」選項，素顏都可以玩直播。
■充電位換上USB Type-C插頭，過相、過片更快捷。
美顏試拍 無開美顏效果
美顏選項全開以及選擇最高的七級美顏效果 ■模特兒鼻樑都拉高不少，妝容頓時變了Smoky Eyes及換上鮮色唇膏，膚色雖然白滑但稍欠自然，因此建議大家不要太重手。
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        主攻女性用家的手機愈出愈多，手機內置的美顏功能當然要不斷進化，由《美圖秀秀》自家出品的手機，就打正旗號以美顏功能為主，新旗艦機T8升級相機功能之餘，連拍片時都可以同步美顏，就算剛起牀也無懼以素顏Look玩直播，最適合有「分享症」的用家。新機T8已在香港開賣，心大心細的你，不妨睇完Model試玩試拍的效果再決定！

文：Anna　圖：黃幹文

前置鏡頭大升級

  雖說是主打女性用家的美顏手機，全新T8規格比起現售的M6高級不少。升級處理器外，亦擁有4GB RAM及128GB內置記憶體，電量更達3,560mAh，對以拍片影相為主的用家而言，容量及速度都綽綽有餘。至於最令用家關心的相機功能，T8的前置鏡頭比後置更強，後置鏡頭為2,100萬像素，而前置就擁有1,200萬雙像素技術，表現媲美2,400萬像素級數外，更有光學防手震、獨立降噪及智能補光功能。帶同Model到環境較暗的後樓梯間試拍，手持自拍的效果相當不俗，對焦快之外，全無雜訊問題，猶如在燈光充足的環境下拍攝。而跟近日上市的「自拍神器」Casio TR80相比，T8的成像質素雖然比較好，但若論整體美顏表現，TR80勝在感覺自然，膚質看上去像化了淡淡妝容，而T8即使只選了3級（最高7級）的美顏效果，已明顯有「美圖」過的感覺。

美顏選項多

　　既然以美顏功能為主打，T8當然加入了不少新玩法。拍照方面，除了以往簡單選擇不同級數的美顏程度，更有七種美顏設定，由去斑去暗瘡、氣色提升至美白牙齒都有齊。不過自問已經如Model般白滑自然，建議還是不要太重手，不然好易變「蛇精男」。反正機內有齊《美圖秀秀》、《美妝相機》等執相App，不如之後慢慢執比較好。至於拍片方面，新增了「即時美顏」功能，相信是迎合國內熱爆的直播風。開啟功能後，拍片都可以即時美顏，不會再令一眾網紅意外露出「真面目」。不過新功能只可以選擇開啟與否，不能仔細設定美顏級數，所以大家用作玩Facebook直播，應該很易被看穿已開啟了美顏功能。想要自然感，不如善用新設的USB Type-C插頭，將片段快手傳回電腦，再慢慢做後製吧！

系統：MEIOS3.5（基於Android 6.0）

處理器：MT6797 十核心 2.3GHz

制式：TD-LTE、FDD-LTE、WCDMA、GSM

屏幕：5.2吋 AMOLED

記憶體：4GB（RAM）/128GB（ROM）

相機：2,100萬像素；1,200萬Dual Pixel（前置）

體積/重量：158.4×71.5×9.3mm/170g

售價：$4,888

查詢：www.meitu.com/hk/
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