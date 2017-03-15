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﻿獨家上台出Nokia

2017-03-15 列印
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　　早前Nokia重新發佈經典機款3310，教不少人期待，而運作Android系統的Nokia 6亦已有行貨在香港開售，硬淨機身才二千多元的機價，着實吸引！除了可以在零售點入手，csl.及1010亦成為獨家可以上台出機的網絡供應商，以csl.為例，每月只需$498起，即可享有6GB數據用量及以0機價帶Nokia 6回家。另外仲有$628起的多人共享服務，同樣0機價及有6GB數據，但可帶走兩部新機，絕對是玩情侶機首選！

查詢：2888 2123（csl.）/2988 1010（1010）
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