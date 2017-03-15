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﻿無線充電智能燈

2017-03-15 列印
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　　平日習慣三更半夜仲玩電腦同iPad，座枱燈更加要升級，以免視力受損。剛到港的Inspire LP1智能學習燈，用上100萬次高頻閃動的護眼LED燈泡，令眼睛不易產生疲勞。此外亦內置智能測光感應器，能因應環境光自動改變亮度，更內置三種不同模式，可直接於輕觸式面板上開關、改變亮度及設定模式。不過最吸引是輕觸式面板旁設有無線充電功能，內藏底座能辨識手機，為手機自動充電，好方便！

售價：$388 查詢: www.noshoppingbag.com
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