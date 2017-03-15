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﻿藍牙耳機新優惠

2017-03-15 列印
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　　「飛走」3.5mm插頭的iPhone 7及7 Plus已推出一段時間，市面的各種藍牙耳機都已紛紛應市。除了考慮一系列左右耳機分開的無線耳機外，以運動功能為主的藍牙耳機亦有抵玩推介，例如定價只需$798的Plantronics BackBeat FIT New Series藍牙運動耳機，由即日至10月31日（二），凡買耳機即送總值達$296的禮物，包括Pure Fitness 7天免費通行證、RidleyPRO運動防水腰包一個及PLTeam全馬/半馬配速手帶，對運動用家而言，絕對有吸引力。

售價：$798 查詢：2395 3913
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