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﻿2017日內瓦車展 新世代超跑列陣

2017-03-15 列印
平治AMG GT Concept ■四門概念GT跑車包含一台4公升V8雙Turbo引擎，以及一組名為EQ Power+的電池連前後馬達系統，合共輸出805ps馬力，0至100km/h需時3秒以下，投產日期未公佈。
Aston Martin Valkyrie ■品牌與Red Bull F1車隊合作炮製的概念超跑，6.5公升V12引擎據說馬力約900ps，車重只約900kg！
林寶堅尼Huracan Performante ■此車剛以6分52.01秒刷新德國紐布靈北賽道圈時紀錄。車身加有主動擾流裝置，5.2 V10引擎輸出640ps馬力，0至100km/h為2.9秒。
法拉利812 Superfast ■新一代前置V12引擎後驅旗艦跑車，馬力達800ps，0至100km/h加速2.9秒，新增四輪轉向功能，預計今年底到港開售。
McLaren 720S ■接替前作650S的Sport Series全新車，V8雙Turbo引擎由3.8公升增至4公升，馬力720ps，0至100km/h只2.9秒，估計第四季抵港推出。
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        一年一度日內瓦車展舉行中，今年各歐洲大廠繼續以新式超級跑車作為主角，馬力動輒七、八百匹。究竟我們在愈來愈密集的大都市環境，駕駛0至100km/h加速3秒以下的猛車，會快樂嗎？

文：彭志揚        圖：William
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