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﻿日內瓦直擊 好玩手波車

2017-03-16 列印
本田Civic Type R
福特Fiesta ST ■新一代Fiesta ST只配六速手波，引擎改用全新1.5公升直三Turbo型號，馬力200ps（較上代1.6直四Turbo多出20ps），新車可望第二季來港推出。
日產Micra ■歐洲版新一代Micra內外大改革，引擎有0.9公升直三Turbo及1.5公升直四柴油Turbo兩款選擇，而五速手波是唯一配搭。
保時捷911 GT3 ■俗稱991.2型的改良版GT3，引用源自GT3 RS及911R的500ps馬力4公升平六引擎（舊款為3.8公升），新車順應民意回復供應六速手波版，不再獨沽一味只配PDK波箱。
起亞Picanto GT ■即是新一代的Morning，圖中頂級GT跑車版搭載1公升Turbo引擎，馬力有100ps，加上五速手波，據講操控樂趣冠絕同儕。
鈴木Swift ■新款Swift亮點是一台1公升BoosterJet三缸Turbo引擎，馬力有110ps，五速手波加上890kg輕巧車身，好玩程度可想而知。
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        很多人認為手波車再沒市場價值兼快被淘汰，不過觀乎今屆瑞士日內瓦車展，仍有不少車廠堅持製作好玩手波車，迎合追求駕駛樂趣車迷們的需要，最佳例子是本田新一代Civic Type R只有六速手波一種選擇，沒有向大市場妥協。

文：彭志揚        圖：William

本田Civic Type R

  全新第十代Civic Type R終極跑版登場，外形設計比上代更辣，2公升Turbo引擎馬力增至320ps，並堅持配用六速手波。新車今年夏季於英國Swindon投產，預期第三季以行貨身份在香港發售。
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