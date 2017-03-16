﻿遊獅城 歎正宗印度咖喱

新加坡是個美食天堂，星級食府比比皆是，就連地道大排檔也做得有聲有色。說到印度菜，當地小印度區就有不少好選擇，其中連新加坡旅遊局也推薦的Lagnaa，好評如潮，遊獅城必不能錯過。文︰Angel（新加坡） 圖︰郭正珊（新加坡）



位於小印度區的Lagnaa在新加坡甚具名氣，主打正宗印度菜，就連當地旅遊局也推薦，早前更獲新加坡米芝蓮「必比登美食推介」。老闆兼大廚Kaesavan原籍印度，出生於新加坡，自小喜歡入廚。一直從事銀行業的他，十多年前轉投飲食業，放棄高薪厚職，只為將興趣變成事業，更打趣說Banker賺的只是錢，食店老闆卻賺了人情，不少食客現已成為他的好朋友。



Kaesavan擅長炮製結合傳統及新派元素的印度菜式，味道正宗卻不失驚喜，像Butter Chicken，以印度香料配上牛油製成，辣味沒有蓋過雞肉的鮮香，牛油則令肉質更嫩滑。至於Fish Curry，選用印度的Threadfin（馬鮁科魚類），質地較腍身，配合濃稠的咖喱汁，多了一份香辣滋味。必點的還有招牌咖喱魚頭，同樣選用印度的Threadfin，燜得異常入味，以每100克售7新加坡元計算，一個魚頭只約180港元，價格合理。素食選擇則有Yellow Dhal，咖喱扁豆食落似豆蓉，醬汁加入多種香料調配，口感Creamy富層次。



食客可自由選配辣度，由一級至十級不等，建議嗜辣人士選第五級，既可嚐到食材真味，同時又能為舌頭帶來點點刺激。



Lagnaa



地址︰N.6 Upper Dickson Road, Singapore 207466（MRT Little India站A出口）



查詢︰65 6296 1215