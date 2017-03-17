﻿高效低耗 型格意廚電入屋

佳節假日想搵間好餐廳食飯，價錢貴又難預約，自家烹調燭光晚餐夠浪漫之餘，如可用上慳電的爐具，就更加省錢。近日煤氣公司引入全新意大利廚房家電品牌Mia Cucina，產品以歐洲頂級物料打造，外形非常型格。旗下產品囊括焗爐、爐具、微波爐、抽油煙機、雪櫃及洗衣機等，當中焗爐系列更獲歐盟能源效益標籤為A至A++級別，如此高效低耗，總有一款擊中你的要求！



文：Anna 圖：黃頌偉 模特兒：Kit@Primo 查詢：2232 1232



意大利 風味焗爐



來自意大利的品牌，令人驚喜的是功能一樣具意大利特色，主打的多功能焗爐備有兩種容量，分別是65公升（型號：GYV65，售價：$19,800）及34公升（型號：GYV34，售價：$16,800），擁有A+及A級別的歐盟能源效益標籤，更特設薄餅模式以及附送一個薄餅石板，專為烤焗Pizza而設，對於鍾情意大利菜的用家而言，絕對有吸引力！品牌更推出多功能蒸煮焗爐（GYV34S，售價：$21,800），此機的能源效益評級達A++，可說是省電之最，內置功能多達12項，除可用來焗烤、蒸煮食物外，產品本身更備有清潔功能，簡直是懶人之選！



迎合本土需求



Mia Cucina亦入鄉隨俗，為鍾情中菜的用家推出達8千瓦的單頭煤氣煮食爐（型號：MY41C，售價：$16,800），炒起小菜肯定鑊氣十足。同系列亦有5千瓦頭煤氣煮食爐（型號：MY31C，售價：$9,800）及雙爐頭煤氣煮食爐（型號：MY32C，售價：$10,800），爐面用上黑色強化陶瓷玻璃製造，外形型格亦易於清理，而且爐具由意大利製造，質量有保證。



至於居家不可或缺的微波爐，品牌亦有推出入牆式的多功能微波焗爐（型號：GYV34M，售價：$19,800）以及簡單的微波爐（型號：CV25M，售價：$6,800），前者擁有10項不同功能以及設有微波、燒烤、微波加燒烤以及烤焗4種烹煮模式，而後者亦有微波、燒烤、微波加燒烤3種烹煮模式，更設有5種不同火力，方便作出微調。



同場加映 家電系列陸續抵港



率先到港的Mia Cucina以廚電為主，但品牌旗下的產品將愈推愈多，當中更有洗衣乾衣機及雪櫃，兩者都功能多多，而且更標榜慳電節能，值得期待！