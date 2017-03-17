﻿新．鮮．至．上 Farm To Table手工菜

社企餐廳FAT CHOY前身為Organic 21，大變身後無論裝潢還是Menu都截然不同，由以往黑白的簡約風格改成木系日式Cafe，最喜歡其高身樓底配一面綠色植物牆，令人猶如置身大自然般！餐廳主廚Vince曾任職多間著名餐廳和酒店，烹飪底子深厚，堅信用最新鮮的食材就能做出美味的菜式。過檔社企餐廳，薪金雖不及以前，但Vince卻賺到無限滿足感。
手工菜式是新店的招牌，Vince堅持自製Flatbread薄餅底，只煎不焗，厚度只約一毫米，薄脆非常，其中Fat Mo就配以本地大啡菇、菠菜、火箭菜、蟹肉、水牛芝士和巴馬臣芝士等，本地大啡菇鮮味不輸澳洲出品，而且質感更爽，肉厚飽滿。
本地農莊直送食材
店內食材大部份都是本地出品，其中六至七成食材由位於元朗八鄉的青協有機農莊供應，以仙人掌為例，凌晨時份採摘，即日就送到店內，完全體現了Farm To Table新鮮至上的宗旨。炮製仙人掌也有技巧，先要切掉外皮，只取中間最嫩滑的部份，賣相青青綠綠，貌似翠肉瓜，可以用來做沙律，味道卻和蘆薈甚為相似，滑溜中帶爽脆，與羽衣甘藍、紅菜頭、車厘茄、果仁和沙律菜拌勻，再加點自調的紅酒醋醬汁同吃，酸香清新。仙人掌用來榨汁也相當適合，配以熱情果和蜜糖，入口香甜Refresh。
健怡菜式不止沙律，Burger也可以吃得健康，只屬Lunch Set供應的Beetroot Burger，以紅菜頭、蘿蔔絲、洋葱、蘑菇混上鷹嘴豆做成厚身漢堡扒，搭以番茄和洋葱圈，紅菜頭清香不澀，漢堡扒咬感甚豐，洋葱的惹味緩緩滲出，鹹香與清新兼備。
FAT CHOY
地址：中環士丹頓街60號地舖
查詢：3104 9134