﻿新．鮮．至．上 Farm To Table手工菜

田園系Cafe近年愈發流行，除了一片綠意盎然的裝潢，最重要的還是對食材新鮮程度的執着，好像青協旗下的社企餐廳FAT CHOY就強調Farm To Table，凌晨採摘的仙人掌，即日便見於食客桌上，讓食客體驗何謂真正的Fresh！文：小南 圖：陳鐵剛



社企餐廳FAT CHOY前身為Organic 21，大變身後無論裝潢還是Menu都截然不同，由以往黑白的簡約風格改成木系日式Cafe，最喜歡其高身樓底配一面綠色植物牆，令人猶如置身大自然般！餐廳主廚Vince曾任職多間著名餐廳和酒店，烹飪底子深厚，堅信用最新鮮的食材就能做出美味的菜式。過檔社企餐廳，薪金雖不及以前，但Vince卻賺到無限滿足感。



手工菜式是新店的招牌，Vince堅持自製Flatbread薄餅底，只煎不焗，厚度只約一毫米，薄脆非常，其中Fat Mo就配以本地大啡菇、菠菜、火箭菜、蟹肉、水牛芝士和巴馬臣芝士等，本地大啡菇鮮味不輸澳洲出品，而且質感更爽，肉厚飽滿。



本地農莊直送食材



店內食材大部份都是本地出品，其中六至七成食材由位於元朗八鄉的青協有機農莊供應，以仙人掌為例，凌晨時份採摘，即日就送到店內，完全體現了Farm To Table新鮮至上的宗旨。炮製仙人掌也有技巧，先要切掉外皮，只取中間最嫩滑的部份，賣相青青綠綠，貌似翠肉瓜，可以用來做沙律，味道卻和蘆薈甚為相似，滑溜中帶爽脆，與羽衣甘藍、紅菜頭、車厘茄、果仁和沙律菜拌勻，再加點自調的紅酒醋醬汁同吃，酸香清新。仙人掌用來榨汁也相當適合，配以熱情果和蜜糖，入口香甜Refresh。



健怡菜式不止沙律，Burger也可以吃得健康，只屬Lunch Set供應的Beetroot Burger，以紅菜頭、蘿蔔絲、洋葱、蘑菇混上鷹嘴豆做成厚身漢堡扒，搭以番茄和洋葱圈，紅菜頭清香不澀，漢堡扒咬感甚豐，洋葱的惹味緩緩滲出，鹹香與清新兼備。



FAT CHOY



地址：中環士丹頓街60號地舖



查詢：3104 9134