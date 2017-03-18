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  • 2017年3月18日 星期六
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日報新聞 > 副刊

﻿海洋森林聯乘 女生獨佔

2017-03-18 列印
K-Swiss Lozan III Liberty $599
K-Swiss Classic 88 Liberty $699
K-Swiss Gstaad Neu Lux Liberty $799
M990
M997
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        運動品牌K-Swiss本年度與英國百年面料Liberty推出聯乘新作，將漫天花海移植到球鞋之上，讓女生踏進綺麗的海洋森林中。文：Ki

　　Liberty每季都會以不同的故事主題設計圖案面料，這次海洋森林的靈感來自浩瀚海洋中的一隅，結合植物花卉元素。

　　K-Swiss是次聯乘提案就以Classic 88、 Gstaad Neu Lux，以及Lozan III作為藍本，其中Classic 88是品牌多年來的代表作，將鞋身加上Liberty圖案潤飾，充滿春日味道。1986年發佈的Gstaad則原為網球鞋款，Neu Lux版本是專為女生而設，鞋形修長之餘，也將原有的D環設計與鞋身上的「KSRC」字樣保留，搭配繽紛花卉Pattern，滲出陣陣活力。至於Lozan III是三款中的簡約之選，只在鞋舌與鞋內的細節位上低調用上Liberty布料配搭。

K-Swiss

地址：尖沙咀重慶大廈地庫WK Square 10-11號舖

查詢：2320 0391

同場加映 美製Bespoke新作

　　New Balance與美國芝加哥皮革廠Horween Leather Company聯手炮製Bespoke Collection，帶來990及997兩對新作，當中鞋身分別用上酒紅色和深灰色皮革，並加入同色系皮革細節，鞋舌上的字樣以壓印方式呈現，而鞋側N字Logo同樣以皮革縫製，兩雙鞋款中底分別搭載品牌ABZORB及ENCAP緩震技術。

New Balance

售價：各$2,699　

查詢：2506 2202

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