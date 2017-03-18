﻿海洋森林聯乘 女生獨佔

Liberty每季都會以不同的故事主題設計圖案面料，這次海洋森林的靈感來自浩瀚海洋中的一隅，結合植物花卉元素。
K-Swiss是次聯乘提案就以Classic 88、 Gstaad Neu Lux，以及Lozan III作為藍本，其中Classic 88是品牌多年來的代表作，將鞋身加上Liberty圖案潤飾，充滿春日味道。1986年發佈的Gstaad則原為網球鞋款，Neu Lux版本是專為女生而設，鞋形修長之餘，也將原有的D環設計與鞋身上的「KSRC」字樣保留，搭配繽紛花卉Pattern，滲出陣陣活力。至於Lozan III是三款中的簡約之選，只在鞋舌與鞋內的細節位上低調用上Liberty布料配搭。
K-Swiss
地址：尖沙咀重慶大廈地庫WK Square 10-11號舖
查詢：2320 0391
同場加映 美製Bespoke新作
New Balance與美國芝加哥皮革廠Horween Leather Company聯手炮製Bespoke Collection，帶來990及997兩對新作，當中鞋身分別用上酒紅色和深灰色皮革，並加入同色系皮革細節，鞋舌上的字樣以壓印方式呈現，而鞋側N字Logo同樣以皮革縫製，兩雙鞋款中底分別搭載品牌ABZORB及ENCAP緩震技術。
New Balance
售價：各$2,699
查詢：2506 2202