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﻿ 雋永紅唇 發放個性魅力

2017-03-18 列印
不同質感的Armani Red 400唇妝 ，女生們可因應各場合使用。
Armani Red 400唇妝產品
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　　一張紅唇，既可發放無限魅力，又能提升型格，令你火速成為眾人焦點。為了女生能突出誘人個性，享譽國際的Mr. Armani就為Giorgio Armani每款唇妝揀選了獨有的True Red正紅色，他認為真正雋永的紅唇應該不偏橘也不過藍，並且不受膚色、髮色和眼珠顏色的影響，能夠適合每一個人的紅色。

　　在多款Armani Red 400唇妝系列中，就蘊藏着不同質感的正紅唇色，由絲滑緞亮的Rouge d’Armani及Rouge Ecstasy，到絨亮啞致的Lip Magnet及Lip Maestro，以至光澤亮彩的Rouge d’Armani Sheer及Ecstasy Lacquer，均各具特色。女士們更可因應不同場合，從Armani Beauty唇妝衣櫥中挑選出合適的唇妝質感，為雙唇添上最美色彩。

文：Ki

Giorgio Armani

查詢： 2532 7733
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