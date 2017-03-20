 Advertisement
  • 2017年3月20日 星期一
  • 26º
  • 71%
熱門： 特首選戰食肉菌廢物收費﻿器官移植郭富城

日報新聞 > 副刊

﻿名牌聯乘漆皮鞋履

2017-03-20 列印
Previous Next

  全球時尚精品購物平台Farfetch與英國鞋履品牌Manolo Blahnik合作，攜手推出獨家SCIPIOS限量版系列，對於鞋癡來說，一定極度吸引。幼身鞋跟是品牌的經典，今次則用上恍如建築結構雕刻設計之鞋跟，並配上尖頭及鏤空細節，高貴優雅。物料方面用上漆皮革，比起一般皮革更年輕時尚，除有容易配襯的黑、白色，還有鮮粉紅、鮮橙及裸色，合共五款色彩。

售價︰$8,495文︰Angel

查詢︰www.farfetch.com
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd