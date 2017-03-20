阿仙奴周六英超作客1:3負西布朗，爭奪前四的形勢漸趨被動之際，季後約滿的領隊雲加坦言快將公布心中有數的前程。禍不單行的是，槍手主力阿歷斯山齊士足踝受創，未知能否為智利在未來兩場世界盃外圍賽披甲。 槍手近五輪英超四負，今仗反對雲加的球迷又以飛機拉橫額表態及高舉「夠鐘！請你下台」等標語，呼籲擔任「廠長」廿一年的「教授」離開。早前表明季後即使離隊也不會退休的雲加直言：「我對未來心中有數，你們也快將知道。」 山神受傷牽連世盃外 對於因足踝受傷離場的山齊士，雲加指愛將堅持到最後：「其足踝狀況很差，只是他半場期間堅持上陣，但已無法加速突破，戰至六十五分鐘無奈退下火線。」智利將於...

2017-03-20