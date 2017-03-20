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﻿童話首飾添玩味

2017-03-20 列印
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  首飾品牌Folli Follie向來以簡約設計見稱，加上價格合理，難怪成為時尚上班族常見的囊中物。今季品牌一次過推出多款新系列，矚目之作非Style Fairy莫屬，首飾設計靈感取自灰姑娘童話故事，如南瓜造型的手鏈、戒指、頸鏈、耳環等，設計脫俗玩味，令人眼前一亮。另當然不少得品牌經典的四葉草設計，配襯一身Smart Casual打扮，也能展現迷人魅力。文︰Angel

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