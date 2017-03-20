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﻿中環抵食田園午餐

2017-03-20 列印
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  法式麵包店A La Bakery於3月份開設了全新副線ALB Kitchen Fusion，店舖位於中環，主打田園風味午餐，率先登場的包括採用九成法國食材製作的芝士帕爾瑪火腿軟包配香草薯角、日式溫泉蛋玫瑰露牛肉湯烏冬，以及經典卡邦尼煙肉蘑菇意粉，師傅落足心機炮製，每款只售$48起，以中上環區餐廳消費而言，價錢算是十分相宜。文︰Angel

地址︰中環干諾道中68號

華懋廣場二期地下

查詢︰2121 1118
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