﻿每日鮮製 親民手工意粉

每個人也有屬於自己的Comfort Food，像對於不少意大利人而言，意粉可說是日常飲食的一部份。近日灣仔進教圍新開的意式餐廳，供應多款價錢親民的地道手工意粉，毋須過份花巧，簡簡單單一樣滋味。文：Hiro 圖：郭正珊



新店Pici以手工意粉作招徠，每日供應約八至十種意粉，分別用上意大利00麵粉及Semolina麵粉製作，款式不定時更換，另備數款沙律、輕食和甜品。意籍主廚Andrea Viglione笑言意粉是大家都認識的食物，但它可以有數千種烹調手法，他表示：「在香港很難找到價錢合理又美味的意粉，因此想在一個舒適的地方，提供有質素、定價親民的手工意粉。」Andrea續指，以人手製作意粉既新鮮，又可確保水準穩定，加上每個人的手勢各異，自然會產生不同的質感。



碟碟心機之作



與餐廳同名的Pici是一種較粗身的長意粉，源自托斯卡納（Tuscany）地區，據Andrea所述，這款意粉不但在香港罕見，就連部份意大利人也未吃過！「意大利每個城市也有專屬該地方的意粉，其麵糰、形狀和醬汁亦有所不同，由於Pici並不常見，自然難找供應商，所以決定自己製作。」Andrea說。此外，Pici必須以人手逐條揑成，每碟份量的麵條約需花上十五分鐘製作，盡顯心機。這款意粉形狀粗幼不一，咬感甚佳，可選配Amatriciana，即有豬面頰、自製番茄醬及黑胡椒，頗為惹味。



至於Orecchiette則是普利亞（Puglia）的代表名物，形狀可愛，因此又有貓耳朵之稱，選配意大利辣肉腸、N'duja辣醬和車厘茄，香辣可口。值得一嚐的還有Ravioli，Andrea稱意大利各處的意式雲吞，均有獨特的形狀和餡料，他的出品餡料為蘆筍、羅勒與車厘茄，面頭更刨滿矜貴的黑松露薄片，富陣陣菌香，同時不失清新。



問到烹調意粉的秘訣，Andrea亦大方分享：「首先是烹調的時間，如本身需煮五分鐘的意粉，我會煮少一分鐘，將它放於鑊中與醬汁拌勻，令意粉可充分吸收醬汁精華。」他又笑指不少廚師有「拋鑊」的習慣，其實不單純因為有型，而是這個動作會產生乳化作用，令意粉的質感更佳！



Pici



地址：灣仔進教圍16號



查詢：2755 5523



