﻿花見季節 東瀛賞櫻圖鑑

踏入3月花見季節，各位櫻花迷必定準備飛到日本各處賞櫻。不過出遊前，不妨留意日本氣象協會最新發表的本年度第三回櫻花開花預想報告，裏面介紹日本四大島的櫻花季節，本月由東京及福岡揭開序幕，一直賞至5月中、下旬的北海道，記得做好準備按時來訪！文：林逸 圖：林逸、星島圖片庫



出遊必讀 氣象協會預報



日本氣象協會每年都會按着過去數十年的櫻花開花情況及當前的天氣情況，透過日本全國89個地點、稱作「標本木」的指定櫻花樹提供的觀察數據，推算出該年櫻花開花及滿開的日子，這對賞櫻客來說，委實有一定的參考價值。根據日本氣象協會剛在本月8日發表的第三回2017年櫻花開花預想報告表示，九州、四國及中部地區，花期一般跟往年一樣或略遲，至於其他區域，除會跟往年大致一樣外，也有機會早開一點，而按目前情況推算，會以九州福岡市及東京都心區的櫻花最早綻放，估計開花日是明日（3月22日），不過由於從開花日至滿開日約要10天，估計4月上旬才能賞到最美花色。至於其他區域，由開花日至滿開日的時間也不一樣，最普遍是7天左右，可是好像松本、角館及札幌等地，卻只相隔大約5天，而旭川及網走等地更只為3天呢！



日本氣象協會也在報告中提醒有意前來賞櫻的朋友，因為櫻花花期易受天氣影響，好像去年的開花日預測平均誤差便為2.5日，滿開日預測的平均誤差則為2日，加上本月上旬當地突然受到冷空氣的影響，或會妨礙櫻花生長的時序，估計要在4月上旬才會陸續迎來滿開景象，正欲前來賞櫻的朋友務請多加留意。



www.jwa.or.jp（日本氣象協會）



tenki.jp/sakura/expectation/（日本氣象協會櫻花情報網）



熱門之選 東京都心五大點



在日本賞櫻，人氣最盛的地點當然是東京，包括千鳥淵、目黑川、上野公園、隅田川及新宿御苑都是心水推介。五大賞櫻好去處中，以千鳥淵公園及千鳥淵綠道組成的千鳥淵（地鐵半藏門站及九段下站）最得我心，這個在皇居附近的賞櫻勝地，植有大約230株櫻樹，營造出長約800米的櫻花隧道，在此除可漫步櫻花樹下，還可在皇居護城河上泛舟賞櫻。同樣吸引的目黑川（JR目黑站及地鐵中目黑站），長約8公里的川畔由於植滿櫻樹，在櫻花花季，由朝到晚都可看見川流不息的賞櫻人潮，加上每隔不遠便有一道橋樑，極富詩意。



上野公園（JR、地鐵及京成上野站）及隅田川（地鐵淺草站），更是大家最熟悉的賞櫻熱點，前者植有大約1,200株櫻樹，後者便在吾妻橋至櫻橋可賞到1公里長的櫻花步道，不論日夜，景致同樣迷人。



此外，廣達58畝的新宿御苑（地鐵新宿御苑前站）則是東京最大、花種最多及花期最長的賞櫻好去處，縱使在4月中、下旬來訪，仍能賞到漂亮花色。



向西出發 迷人圓山公園



西本州地區的櫻色，當然以古雅迷人的京都最為人樂道，毗鄰八坂神社、以枝垂櫻馳名的圓山公園（JR京都站乘203號巴士）便不容錯過，清水寺、南禪寺、哲學之道及嵐山等地在櫻花季節的風情，同樣教人神醉。



區內其他賞櫻熱點，我的推介除包括有大約600株櫻樹並以染井吉野櫻佔最多數的大阪城公園（JR環狀線大阪城公園站），以及神戶附近有大約2.7公里河川櫻花步道的西宮市夙川公園（阪急電車夙川站），還有日本三大奇橋之一的漂亮五拱木橋錦帶橋所在的岩國市（JR岩國站），因為在錦帶橋旁的錦川沿岸及附近的吉香公園一帶，共有約3,000株綻放櫻樹，定能為遊人送上悅目壯麗的景致。



另外，在距離島根縣著名遊點出雲大社不遠處的人氣溫泉鄉玉造溫泉（JR玉造溫泉站），每到櫻花季節同樣可在古意盎然的川流旁邊賞到璀璨奪目的櫻花美景。



天下第一 高遠城址櫻色



本州中部地區，也是我在日本最愛的賞櫻勝地之一，當中必然不能錯過的，便是有「天下第一櫻」美譽的長野縣伊那市高遠城址公園（JR伊那市站乘大約半小時巴士），這裏以超密集的櫻花景致及古雅迷人的風情見稱，在日本阿爾卑斯連峰襯托下，大約1,500株全國鮮見、擁有迷人粉紅色澤的小彼岸櫻，分別在偌大城址範圍內的櫻雲橋、二之丸、法幢院曲輪及南曲輪等地盛放，美不勝收。



至於同在長野縣的松本（JR松本站）及位處岐阜縣的高山（JR高山站），也是我的推介。在松本賞櫻，最佳地點當然是國寶名城松本城，特別是沿着護城河種植的櫻樹，在隨來的櫻花花季更見璀璨迷人，不論在護城河旁以城樓及朱紅色橋樑作背景拍照，還是繞到城樓後方在濃密櫻樹旁取景，均極吸引。另在古雅的小京都高山閒逛賞櫻，也是滿有風情的獨特體驗。



五月北上 弘前美不勝收



若嫌東京及京都等地遊人如鯽，大家便不妨考慮前往本州東北地區賞櫻，包括大河原、北上展勝地、角館及弘前，盡是我的心水景點。



宮城縣大河原町白石川堤（JR大河原站），便擁有8公里長的櫻花堤岸，遊人可在此賞到一目千本櫻的壯觀勝景。同樣漂亮的還有北上展勝地（JR北上站），這個在岩手縣北上市的賞櫻名所，有一道約2公里長的河畔櫻花步道，配合大型的櫻花祭、特色消防演練、嘉年華式遊趣及SL古董火車頭等，教人目不暇給。至於位處秋田縣的「小京都」角館（JR角館站），在昔日的武家宅邸一帶，便可看到一株株綻滿櫻花的櫻樹，跟周遭的古意構成一幅絕美圖畫。另在青森縣名城弘前（JR弘前站），在弘前公園一帶更是絕美的賞櫻好去處，原來整個弘前公園區域便植有大約2,600株櫻樹，最特別是當地人更以津輕地區修剪蘋果樹的方法美化櫻樹，令弘前櫻花特別亮麗，難怪無論在公園四周的外濠、西濠及下乘橋等地閒逛，悉數異常漂亮。



值得留意是來到5月，大家仍可在北海道得賞櫻花，包括以星形城堡景致見稱的函館五稜廓（JR函館站），以及分別位處旭川市瀧上町（JR旭川站乘巴士）及網走郡大空町東藻琴（JR網走站乘巴士）的芝櫻公園，均是極具特色的賞櫻勝地呢！