﻿Jacada Travel辦南極洲攝影展

到南極洲旅遊，近年愈趨普及，激增的遊客數目為當地帶來不少環境問題，加上南極洲正是備受全球氣候暖化影響最深的地區之一，為提高大家的關注，營辦啟發性深度遊行程的爵達旅遊（Jacada Travel），特邀一直關注環保問題及曾出版《Antarctica》一書的意大利著名攝影師Enzo Barracco，由3月23日至5月21日逢星期一至五上午10時至晚上7時，在爵達旅遊位於中環擺花街46號中晶商業大廈17樓的The Explorer Lounge，舉辦「The Noise of Ice：Antarctica」攝影展。



是次展覽，是Enzo繼在倫敦及巴黎後的另一次同類型攝影展，有興趣參觀的朋友，必須先行致電爵達旅遊（電話：2110 0537）或透過電郵（ExplorerLounge@JacadaTravel.com）預約，另外在展覽中展出的照片均已獲攝影師親筆簽署及可供出售，所有收入將撥捐慈善機構。文：遊加里



查詢：www.jacadatravel.com