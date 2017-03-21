﻿善慶街地道 法式小館

荷李活道與歌賦街之間的善慶街寧靜不張揚，但這條梯級街其實隱藏了兩間各具特色的型格法式小館，同樣由當地人開設，風味正宗。文：fifi@lady-fifi.com 圖：褚樂琪



兄弟班法國風味



法國兄弟Brice及Jonathan約四年前在法國人聚腳地上環開設型格小館Cocotte，年輕法國大廚Petrous年前加入小店，他的油封鴨腿餛飩，除了以軟嫩多汁的油封鴨腿絲作餡料，更選用本地老店出品的超薄餛飩皮，加入草菇、舞茸蘑菇、金菇和平菇四種風味質感截然不同的菇菌增添風味。另一道肉質鮮美、細嫩多汁的比目魚則沿用傳統烹調方法以大量牛油香煎，吃時只需撒少許檸檬汁即可提升比目魚的鮮味。



黑松露意大利飯同樣香氣四溢。平實的意大利飯配上產自法國西南部的Périgord Truffle，正好凸顯黑松露那淡淡幽香及天然樸實的土壤味道。



最後一道甜點法式暖蘋果撻，Petrous精挑細選味道微甜、果質細緻且香氣十足的Gala蘋果，其脆薄的撻皮更是精髓，是一道樸實又窩心的美點。



Cocotte



地址：中環善慶街9號



查詢：2568 8857



炙燒當造油甘魚



這間新派小館由來自法國的Elias和友人合資開設，並以18世紀法國大師博馬舍的劇作人物Figaro命名。



頭盤Bruschetta意式香烤麵包三重奏有別於傳統做法，分別選用自家製成的Pesto意大利青醬、Tapenade橄欖醬，以及香烤茄子醬入饌，橄欖醬清新得來帶有鹹香，茄子醬則富有絲絲煙燻味，是一道美味的前菜。



接下來的炙燒油甘魚充滿東洋風味，廚師以蜜糖海藻醬油調味，冬季當造的油甘魚油脂豐富，口感綿滑。店內更有售五星酒店及摘星餐廳常見的百年法國老牌——Les Freres Marchand的芝士拼盤。拼盤內有數款芝士作佐酒小食，包括味道溫和的半硬牛奶芝士Tomme de Savoie，十分適合港人口味，而同為半硬牛奶芝士的Saint Nectaire，香滑如綿、富果仁味道，但香氣較前者刺鼻。



Figaro



地址：中環善慶街2號



查詢：2757 1777



