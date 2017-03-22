﻿水晶巴遊港 移動美食團

想吸引旅客，除了地方要有本土特色，當然亦要諗諗新橋。花費近千萬港元打造的Crystal Bus水晶巴士早前登場，賣點是載住乘客遊香港兼歎星級美食，就像流動美食團一樣。計劃一出，受歡迎程度嚇親兩位掌舵人洪鎵邦及伍翠碧：「除了遊客，原來好多香港人都想玩，可以慢慢睇真香港！」



全港首架唔易做



「我們以往都有接觸過不少外國遊客，覺得普通行程未必能讓人完全體驗香港，所以大概半年前就萌生這個想法，希望大家可以在兩個小時內盡看香港景色，同時享受美食。」洪鎵邦說。



作為全港首架提供食物兼具娛樂設備的巴士，出牌可會困難重重？「由於之前沒有人做過這類車，我們都有心理準備會遇上很多麻煩，所以每一個環節都跟足規例做，最緊要安全！上下層沙發全部是意大利防火皮，就連貼水晶的膠水都是防火的。」



洪鎵邦指，水晶巴士屬德國Man系列A95型號，行車相對較穩定，大家用餐玩遊戲時感覺更自在。至於車廂內籠就在馬來西亞改裝過，全車可承載高達47名乘客，上層設有四人座位及雙人座位共30個，下層則有17個普通座位。



勁食喪玩遊景點



講到明水晶巴士，車身自然有不少閃閃生輝的水晶裝飾，設計時還特別安排了多色燈廂，令車內恍如Party Room。巴士下層是玩樂區，設有價值數十萬港元的大電視及音響器材，方便一眾乘客唱K打機，好靜的朋友亦可以選擇玩Board Game。



至於上層則是用餐區，可以邊飽覽風景，邊品嚐早已預備好的米芝蓮中式點心。在兩小時行程中，巴士會經過青馬大橋、欣澳、彌敦道等21個景點，車內更設有GPS語音導航，每到一處景點，乘客都可透過耳機了解景點的歷史及特色。「最高興是原來好多香港人都好鍾意我們的想法，所以我們都特意推出香港人75折優惠，接下來希望可以同更多香港本土特色食肆合作，發掘多些香港好去處。」伍翠碧說。



水晶巴士美食團



下午團時間：12:15-14:45及15:15-17:45



收費 : $380/人，約2至2.5小時旅程。（費用包括品嚐星級中式點心美食，途經香港著名景點。）



晚上團時間：18:30-23:30



包團收費：$8,800/5小時（星期一至四）$12,800/5小時（星期五、六、日及公假前夕）



查詢：2151 9986（註：座位不設安全帶）



文：Travis 圖：黃頌偉