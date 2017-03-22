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﻿簡約百搭時計

2017-03-22 列印
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  TIMEX推出全新Weekender Fairfield系列，簡約條子刻度配以41mm錶面與薄身邊框，三圈設計分別為30分鐘計時圈、1/20秒計時圈，以及六時位的小秒圈，另附設Quick Date日曆顯示窗，更加入專利INDIGLO夜光技術，共有尼龍、真皮及精鋼三款錶帶選擇。

售價：$1,080（尼龍帶及皮帶）

$1,280（鋼帶）

查詢︰2157 0780

文：Travis
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