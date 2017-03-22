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﻿龍珠人物放送

2017-03-22 列印
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  :CHOCOOLATE新季與動漫經典《龍珠》推出聯乘第二彈，多個經典角色包括悟空、龜仙人、桃白白、餃子、無限、比拉夫、神龍等將會化身T恤圖案，且會以初代《龍珠》的動漫劇情為主軸，勾起大眾美好的童年回憶，特別版圖案更有變身超級撒亞人的悟飯使出絕招龜波氣功的場景！產品只限尖沙咀The ONE專店發售。

查詢：2677 0160

售價：$299 

文：Travis

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