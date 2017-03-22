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﻿輕盈紳士風

2017-03-22 列印
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  Cole Haan今季以針織透氣布料為材質，推出全新ZerøGrand Stitchlite系列，除了貫徹紳士風Wingtips造型，也令雙腳能在春夏季獲得輕盈清爽的穿着感受。

   此外，鞋身設計用上獨家研發的GRAND.ØS高科技緩震技術，讓雙足時刻保持舒適感。系列備有水手藍、淡灰及黑色三個選擇。

售價：$1,580

查詢：2812 2092

文：Travis
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