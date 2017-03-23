﻿瑞典Björkliden極地馳騁

近年愈發流行追蹤極光，瑞典北極圈Kiruna以北的小鎮Björkliden便是熱點之一，這次我來追光之餘，體驗期待已久的雪狗拉車玩意，為這趟極地之旅更添樂趣。文：Rachel 圖：Rachel、Off the Map Travel



鳴謝：Off the Map Travel、阿聯酋航空



由Kiruna乘火車往北走，經過Abisko國家公園，大約2小時便可抵達Björkliden。正因當地交通方便，冬季便吸引不少旅客前來追蹤極光，不過位處山區的Björkliden，天氣變幻無常，好像當我步出火車站時，仍是細雪紛飛，誰料頃刻抵達酒店後，已聽聞由於大風雪將至，火車也告停駛了！



雪狗拉車 山區縱橫



把握大風雪到臨前的空檔，我們火速從下榻的山區酒店Hotell Fjället出發前往體驗雪狗拉車玩意。我是愛狗之人，過去一直想不通為何要用狗來拉車如此虐待？這趟才明白在昔日的冰天雪地下，人類根本舉步維艱，只能借助力大無窮兼能抵受嚴寒的雪橇犬（Husky）拉着車子才能遠行，不過由於現在已有汽車及雪地電單車，雪狗拉車便成為專供遊客體驗極地生活的玩意。



只見每輛由12頭健壯雪橇犬拉動的木製雪車，均可供3名乘客及1位駕駛員乘坐，起行前，狗狗們已極興奮，邊吼叫、邊蓄勢待發，待至一聲令下，便齊齊拔足狂奔，雪車隨即在純美的雪山中飛馳。沿途異常清幽，雪景迷人，不過呼呼寒風卻把我的面吹得僵硬，幸而中途休息時喝過導遊送來的溫熱Lingonberry莓汁，才能回過氣來！