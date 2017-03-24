﻿雙鏡變焦 長氣美攝王

手機界愈來愈多雙鏡頭新機，大玩光學變焦功能，但講到元祖級代表，Asus兩年前推出的ZenFone Zoom早已備有3倍光學變焦能力，近日新推後繼型號ZenFone 3 Zoom，亦迎合潮流加入雙鏡元素，透過一對廣角與遠攝鏡頭帶來2.3倍光學變焦效果，取景靈活之餘，加上內置特大容量電池，整天外出Snapshot，也不需要流動充電器隨身！



影拍防震表現強



自從iPhone 7 Plus推出雙鏡設計，大玩光學變焦兼幫手營造景深，不少手機廠亦緊隨潮流。新出ZenFone 3 Zoom也不例外，機背裝有一對1,200萬像素鏡頭，其一為25mm廣角鏡，主要用於日常生活抓拍，另一59mm遠攝鏡則可以輕易將景物拉近，帶來相當於2.3倍光學變焦效果，拍攝個人特寫時不用刻意走近。值得留意的是，新作採用兩段式變焦，取景時直接按下中央的「Zoom」圖案，即可切換至遠攝鏡頭拉近景物，故光學變焦其實是鏡頭之間切換，其他焦段實際是由廣角或遠攝鏡的數碼變焦而來。



25mm廣角鏡不但擁有F1.7大光圈，感光元件的像素面積更達1.4μm之大，配合自家研發的SuperPixel影像處理器，感光能力進一步提升，夜攝效果更佳。再者，ZenFone 3 Zoom具備雙重防震技術，當中四軸光學防震用於影相，三軸電子防震針對拍片，影拍穩定性大增之餘，內置的RGB光源感應器，還會偵測環境光源的色溫，繼而自動作出修正，就連影像顏色也一樣準確。至於女士最關心的自拍，新作裝有1,300萬像素、F2.0光圈前置鏡頭，同樣可透過SuperPixel提升兩倍感光度，除了指定的美顏模式，更可利用熒幕作Selfie閃燈補光。



輕巧新機續航勁



作為ZenFone 3系列的新成員，ZenFone 3 Zoom外形跟同系有着不同的風格，尤其金屬機背再不見同心圓紋理，賣相更見簡約，另因以雙鏡取代漸進式變焦鏡頭，機身厚度也大為偷薄，由前作11.95mm減至7.99mm，手感纖薄不少。說到規格效能，始終主打影相玩樂，新作未有裝備一身頂級配置，熒幕為5.5吋全高清AMOLED芒，處理器只用上Snapdragon 625八核心，內置4GB RAM及64GB儲存容量，《安兔兔》測試跑分逾63,000，表現中規中矩，不過此機還是有一令旗艦機也感汗顏的配置，那是高達5,000mAh特大容量電池，相比5.5吋手機標準的3,000mAh，足足多出66%，續航力倍增，就算只帶手機去旅行，沿途又Wide又Zoom不停影，相信電量都足夠撐足一整天。



影拍以外，原來享樂也是ZenFone 3 Zoom的強項，既有Hi-Res Audio認證，同時預載自家SonicMaster音效，支援最高24bit/192kHz格式音檔，還有佩戴耳筒時可藉dts Headphone：X功能提升音質，即使透過機身喇叭播歌，其五磁鐵單元結合金屬音圈新設計，再加上NXP Smart AMP進行功率放大，音量及音色皆令人滿意。



制式：FD/TD-LTE、WCDMA、GSM 操作平台：Android 6.0及ZenUI 3.0 內置記憶：4GB RAM、64GB ROM



外置記憶：micro SD 電池容量：5,000mAh 體積/重量：154.3×77×7.99mm/170g



售價：$3,998 查詢：Asus/3582 4770



