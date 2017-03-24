雖然The local French開業不久，但幾乎每逢周末就Full Booking，相信餐牌上大量的芝士菜式正是它的魅力所在。老闆Allan身兼大廚一職，他深知家鄉食材夠高質，因此店子所用的芝士、忌廉和牛油等食材皆由法國入口。
人氣高企的即席傳統烤法式芝士，沿用法國東部Savoie區之傳統做法，讓食客即席熱融Raclette芝士，再倒上薯仔、Parma Ham、蘆筍和車厘茄等同嚐，小爐熱力很快便將芝士融化，蔬菜也很快熟透，軟滑鹹香，與清香的蘆筍和粉糯的薯仔最為夾配。Allan透露，原來法國人烤芝士多數只會配預先煮好的肉吃，不過知道港人追求飲食均衡，便多配蔬菜，用以平衡油膩感。
菜式樸實優質
Allan主力廚房，港人太太Winnie則主理樓面，二人合拍非常，細問之下才發現，原來他們是在澳洲工作假期時認識，並於前年結婚，為了女兒才決定在港定居。先生思鄉心切，在港找不到家庭風的法式小店，索性自己開店，菜式不以華麗賣相作招徠，樸實優質才是最大賣點。
除傳統烤法式芝士，店內的焗金不文芝士配辣肉腸也很受歡迎，這款金不文芝士只含50%脂肪，味道較為輕盈滑溜，不會有令人難受的羶味，把芝士切件再塗於法包之上，配油份較重的辣肉腸，也不覺油膩。法國運來的法包做到真正的外脆內軟，香脆軟綿兼備，叫人驚艷！
The local French
地址：佐敦文苑街
38號地舖
查詢：3705 3610
註：逢星期三休息