﻿全城狂熱 欖球賽激戰開催

不過未能入場觀賽的朋友亦不用失望，事關位於香港大球場對面的「滙豐七人欖球地帶」將設有特大熒幕，全程免費直播所有賽事。同場亦有適合一家大小的「滙豐欖球互動區」、「創意小部落」手藝工作坊及面部彩繪，小朋友更可與香港欖球代表隊吉祥物衞比Selfie一番。加上現場的多個美食攤位，定必成為一家大小邊玩邊食假日好去處! 為推廣七人欖球運動，今年滙豐更分別於中環遮打花園及銅鑼灣希慎廣場設立「滙豐欖球體驗專區」，連串互動欖球體驗活動，讓各位欖球初哥一試欖球的刺激，費用全免，歡迎大小朋友齊來挑戰！
國泰航空/滙豐香港國際七人欖球賽2017
舉行日期：4月7日至9日
地點：香港大球場（須憑票入場）
「滙豐七人欖球地帶」
地點：銅鑼灣掃桿埔加路連山道63號印度遊樂會
（香港大球場對面）
開放時間：
4月7日（星期五）：早上11時至晚上11時
4月8日（星期六）：早上8時至晚上11時
4月9日（星期日）：早上8時至晚上11時
備註：免費入場，遊戲項目免費，餐飲需另外收費。
「滙豐欖球體驗專區」
地點一：希慎廣場（1樓中庭）
開放時間：3月24日（星期五）至4月9日（星期日）
地點二：遮打花園
開放時間：4月3日（星期一）至4月9日（星期日）