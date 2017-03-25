﻿全城狂熱 欖球賽激戰開催

國際級欖球界矚目盛事「國泰航空/滙豐香港國際七人欖球賽」即將於4月7日至9日開鑼，亦是本年度「滙豐世界七人欖球系列賽」的第7站。今年於外圍賽F組出擊的香港男子七人欖球代表隊，同組面對智利、斯里蘭卡及納米比亞，必須力爭於分組賽封王，才有望躋身明年「滙豐世界七人欖球系列賽」，勢必掀起一番龍爭虎鬥。想感受賽事的熾熱氣氛? 當然要親身入場，用行動支持香港男子七人欖球代表隊啦!



不過未能入場觀賽的朋友亦不用失望，事關位於香港大球場對面的「滙豐七人欖球地帶」將設有特大熒幕，全程免費直播所有賽事。同場亦有適合一家大小的「滙豐欖球互動區」、「創意小部落」手藝工作坊及面部彩繪，小朋友更可與香港欖球代表隊吉祥物衞比Selfie一番。加上現場的多個美食攤位，定必成為一家大小邊玩邊食假日好去處! 為推廣七人欖球運動，今年滙豐更分別於中環遮打花園及銅鑼灣希慎廣場設立「滙豐欖球體驗專區」，連串互動欖球體驗活動，讓各位欖球初哥一試欖球的刺激，費用全免，歡迎大小朋友齊來挑戰！



國泰航空/滙豐香港國際七人欖球賽2017



舉行日期：4月7日至9日



地點：香港大球場（須憑票入場）







「滙豐七人欖球地帶」



地點：銅鑼灣掃桿埔加路連山道63號印度遊樂會



（香港大球場對面）



開放時間：



4月7日（星期五）：早上11時至晚上11時



4月8日（星期六）：早上8時至晚上11時



4月9日（星期日）：早上8時至晚上11時



備註：免費入場，遊戲項目免費，餐飲需另外收費。







「滙豐欖球體驗專區」



地點一：希慎廣場（1樓中庭）



開放時間：3月24日（星期五）至4月9日（星期日）



地點二：遮打花園



開放時間：4月3日（星期一）至4月9日（星期日）