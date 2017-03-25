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﻿夏日定番 簡約恆常

2017-03-25 列印
Gizeh Black $550
Gizeh White $550
簡約的Gizeh是品牌經典鞋款。
Birkenstock Gizeh星級粉絲有木村拓哉。
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　　創立於1744年的德國鞋履品牌Birkenstock，兩百多年來致力研發優質和舒適的健康鞋款，近年品牌不斷突破，例如推出山系造型作Estevan、利用EVA物料製作的膠拖款式，以及早前的窩釘的搖滾粉紅系列，均令人耳目一新。        

　　不過說到品牌經典，當然不少得人氣Gizeh涼鞋款式。縱使已推出多時，但其人字拖簡約造型依然長青，不少星級粉絲更視之為舒適休閒鞋定案，全因其獨有的水松鞋牀足穹結構，令使足部能平均接觸地面，同時能夠均勻分散穿首者腳部所承受的壓力，配以防滑耐磨的EVA鞋底，自然成為夏日雙足的清爽涼伴。今季加推黑白色調，可謂是潮流造型百搭之選。文：Ki
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