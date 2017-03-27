﻿亮肌方程式

環境污染、紫外線侵害，令肌膚出現老化、細紋及色斑等問題，尤其夏日即將來臨，更要為肌膚築起全面防護網，由美白精華以至防曬用品都使用得當，肌膚自然明亮白滑。文︰Angel圖︰黄幹文 模特兒︰Slava（Primo）



化妝、髮型︰Circle（Annie G.）



美白修護



多效美白精華能同時解決肌膚泛黃及欠缺彈性等問題，用家可一次過達到多重護膚功效。如Giorgio Armani Luminessence Bright Regenerator Concentrate，具收毛孔功效，同時能均勻膚色，而La Prairie White Caviar Illuminating Pearl Infusion則可改善肌膚因受紫外線侵襲而造成的泛紅問題。



去斑除黑



黑色素最終會形成色斑，這時候要使用濃度成份較高的去斑產品，促進黑色素細胞代謝。特別推介Clarins Tri-intensive Brightening Serum，產品加入透明質酸複合因子，去斑同時有補濕功效。



防曬抗UV



研究發現，紅外線比紫外線更易穿透肌膚底層，只防禦UVB已不足夠，所以揀選防曬用品時，除要留意其SPF度數外，還要注意是否有PA+，愈多PA+代表其防禦UVA的功效愈高。



「新一代的美白產品，均需集多種功效於一身，除可去除黑色素和色斑，改善暗啞亦非常重要，這樣方能令肌膚均勻透白。特別推薦Clarins新推出的透白光感面膜晚霜，此產品可作晚霜、深層修護面膜或睡眠面膜使用。」



Ampleur 3951 1599



Clarins 2994 6238



Cle de Peau 2234 7111



Giorgio Armani 2532 7733



Kiehl’s 2328 9399



La Prairie 2918 0806



MTM 2921 2791



Novexpert 3951 1599



SK II 2670 2633



Sisley 2997 9368



Sofina 2997 3522