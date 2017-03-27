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﻿威尼斯主題禮品

2017-03-27 列印
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　　意大利威尼斯被譽為全球最浪漫城巿之一，DFS旗下T廣場的春季推廣活動就以「愛上旅行」為主題，挑選「來自威尼斯的愛」獨家產品在店內發售，以此歌頌旅者對威尼斯之熱愛。品牌精選逾50件富當地色彩的產品，當中包括國際品牌Armani、Aquazzura、Gucci、Longines、Salvatore Ferragamo等，產品種類非常多，香水、時裝、鞋履、首飾等一一俱備。除了購物，大家亦可到DFS.com觀賞威尼斯360度全方位體驗影片，一同欣賞當地旅遊熱點，如Peggy Guggenheim博物館、Harry's Bar等，感受世界另一國度的風采。

售價︰$360/Salvatore

　　　Ferragamo迷你香水

文︰Angel

查詢︰www.tgalleria.com
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