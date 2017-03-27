荷蘭周六世界盃歐洲區外圍賽A組作客保加利亞，老隊長洛賓支撐鋒線卻獨力難支，十七歲新星迪列治處子披甲任中堅更兩次犯低級錯誤。結果，老殘幼嫩的橙軍吞兩蛋跌落第四，面臨出局危機。 去年歐國盃增至廿四隊，荷蘭仍在外圍賽下馬，現於世盃外隨時重蹈覆轍，由陣中一老一嫰的演出可見端倪。洛賓現已三十三歲，也是今次二十六人名單中最老，即使從右路以左腳推入中路抽射的絕技爐火純青，也是拜仁慕尼黑的主力，但要獨力以老帶新顯得力不從心，周二踢足全場射門、被犯及越位次數卻皆捧蛋，加上巴斯杜斯及昆斯普林斯等拍檔質素平庸，橙軍戰至四十四分鐘才有首腳攻門。 至於九九年出生的迪列治今仗成為荷蘭八十六年來...

2017-03-27