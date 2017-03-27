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﻿提亮潔面護理

2017-03-27 列印
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　　轉季天氣令肌膚容易敏感，尤其潔面後，皮膚容易變得缺水，甚至出現紅腫，全新登場的Kate Somerville速效柔亮潔面霜（圖）不含硫酸鹽，正是為敏感皮膚而設！產品蘊含菠蘿、南瓜及木瓜酶，能溫和去除角質細胞，用後不會令肌膚過乾，其中乳酸及甘醇酸成份更有助收細毛孔，潔面同時護膚，一舉兩得。建議每周使用一至兩次速效柔亮更新面膜，令潔膚程序更完美。

售價︰$380文︰Angel

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