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﻿家居維修配對平台

2017-03-27 列印
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　　以往要為居室找尋合適的維修服務，總要四出格價及約時間看樣辦，不過隨着配對平台OMPAS的出現，用家可藉此快速地找到合適的物業管理、工程顧問公司、室內設計、維修等服務和產品。當登記進入網頁或手機程式後，只需輸入尋求的服務或產品，平台便會立即從資料庫中進行配對，除有產品報價，還有信譽評級等資料供用家參考，實在節省不少時間。

文︰Angel

網址︰www.ompas.com.hk
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