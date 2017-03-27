﻿魚鮮×烤鴨 型格中菜館

近年不少中菜館銳意改革，大走摩登路線，成功引得一眾後生仔女捧場。像這次小記到訪的全新中式餐廳，裝潢設計非常型格，主打即點即烤的北京填鴨，以及來自世界各地的時令魚鮮，加上Fusion佐酒小食，味道絕不單調！文：Hiro 圖：郭正珊



佔地兩層的The Pond魚塘鴨子，地面是酒吧，牆身有一大幅由法國藝術家繪畫的壁畫塗鴉，呼應店名以魚鴨為主題，型格得來充滿獨特性。上層用餐區環境同樣舒適，設有落地玻璃加透明天花，四周明亮寬敞。



即點即烤的北京填鴨屬必試之選，每隻鴨指定重約2.3公斤，體積較一般填鴨細小，但勝在肉質飽滿，油份偏低。烤至外皮鬆脆的填鴨，除了青瓜、心裏美蘿蔔和葱絲以外，還創新地配上牛油生菜，夾着同吃可去膩兼增添咬感。



鮮香足料龍蝦麵



店內特設的開放式海鮮櫃也是亮點之一，每日約供應8至10款不同種類的海鮮，當中近8成是來自日本築地的時令貨色，包括青森扇貝和金目鯛。客人可親自走到櫃前揀選海鮮，再按心水煮法炮製，分別可配搭大紅袍松子、濃魚湯鮮竹、剁椒、薑和陳皮等材料一同烹調。海鮮水準不俗，以胡椒蝦為例，選用肥美彈牙的大花蝦，依照新加坡地道手法，加入黑胡椒、白胡椒、牛油和蒜粒炒至脆口，香辣惹味。



用上豐富海鮮炮製的還有餃子龍蝦湯麵，湯底以龍蝦殼與蝦殼焗煮4至5小時而成，啖啖鮮濃入味，配料有美國波士頓龍蝦和自家製餃子。餃子用料矜貴，內藏龍蝦肉、蝦肉、馬蹄及金不換，口感頗爽脆。



傳統菜式推介四川燈影牛肉，新鮮水牛腱先要風乾一晚，炸煮時油溫不能太高，雪藏至硬身後，以人手切成薄片，再拌入秘製辣醬、乾辣椒及花椒油等，麻、辣、香兼備。此外，餐廳亦供應數款Fusion佐酒小食，包括酥炸紫甘藍素卷、椒鹽粒粒魚蛋和稻城麻婆薯條等，同樣別具特色。



The Pond魚塘鴨子



地址：尖沙咀柯士甸道西1號



圓方平台R002至003號舖



查詢：2258 2278