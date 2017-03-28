﻿雲頂夢號 寫意海上暢遊

郵輪假期愈來愈流行，早前我便由啟德郵輪碼頭登上星夢郵輪（Dream Cruises）旗艦雲頂夢號（Genting Dream），享受了三日兩夜的寫意周末海上暢遊。



文：林逸 圖：林逸、星夢郵輪、星島圖片庫鳴謝：星夢郵輪



作為雲頂集團旗下星夢郵輪品牌的第一艘郵輪，去年11月下水的雲頂夢號，是一艘以香港及廣州（南沙）為母港的豪華郵輪，該船排水量151,000噸，可載客3,400人，稱得上是目前以亞洲為基地的郵輪中最大及最寬敞的其中一員。



雲頂夢號船可看到由常駐倫敦的華裔波普藝術家蔡贇驊（Jacky Tsai）繪畫、以美人魚及太空人為主題的繽紛畫作《尋愛．啟航夢之旅》。置身船上，瑰麗時尚兼備的環境、1,600多間雅致舒適的客房及套房，以及多元化的餐飲及娛樂消閒設施，足可教人樂在其中。



特別是入住142間「星夢皇宮」套房的客人，除房間更寬敞豪華兼有私人管家打點一切，更可享用專屬私人大堂、餐廳、賭場、泳池及Spa等設施，最頂級的套房還附設大型海景水力按摩浴池及桑拿浴室，絕對是頂級享受。適逢即日至4月6日（四），雲頂夢號更舉行「花漾海上」主題慶典，以上世紀20年代的夜上海為背景，推出旗袍藝術時裝秀、美膚學堂、特色餐飲及歌舞派對等活動，定可讓人完全陶醉在昔日的夜上海風情中，作客其中，肯定非常愜意。



水晶生活 理療專家



這趟作客雲頂夢號，讓我印象最深刻的，還是集團自家引入的理療品牌水晶生活（Crystal Life）。跟一般郵輪品牌的理療服務的最大分別，是水晶生活竟然分別位處5樓及15樓兩層，並細分為3大專區，充份顯示郵輪對理療服務的重視。



在5樓的正是佔地超過1,000平方米的海上最大東方理療中心，客人在此可體驗到中式經絡推拿按摩、傳統反射按摩及腳底按摩等服務，也有大型浴池可供入浴治壓，而在同層還可找到由來自菲律賓的著名醫美集團主理的多元化醫學美容服務，是愛美一族的好去處。來到15樓，便有超過20間理療室的大型西式水療及按摩中心，也有分別服務男、女賓的美髮沙龍、可找到多種先進健體器材兼有專業導師即場指導的健身中心，以及提供一系列健康美食及飲料的健康餐吧，難怪不少為免向隅的客人甫登船便立時跑到水晶生活理療中心預約療程時間呢！



美食紛陳 滋味抵吃



走在船上，可發現多達35個餐飲好去處，當中除有主餐廳星夢軒及雲頂宮，以及Lido自助餐餐廳這3家免費食肆外，不容錯過的還有由澳洲名廚Mark Best主理的星廚西餐廳，供應優質日本料理、壽司及鐵板燒的海馬日本餐廳，以及型格滋味的中式食府絲路花舞等付費餐廳。



令我更感意外是在星夢郵輪，一眾付費餐廳的價格實在相當合理，跟一般本地同級食肆的收費相若，不存在甚麼「郵輪價」，特別是名為「星夢美食薈」的美食專區更極抵吃，像登船首晚多款美食均只售5港元，而第二天推介的臘味煲仔飯及有鮑魚、帶子及大蝦各兩隻的招牌海鮮粥，均只售38港元，實在教人無法抗拒呢！只可惜時間有限，我無暇光顧「HOT POT」露天火鍋，未能一嚐在郵輪「打邊爐」的滋味呢！



但對喜歡品酒的朋友，來到雲頂夢號肯定不愁寂寞，因為在船上便可找到全球首家海上Johnnie Walker House及Penfolds酒窖，在前者可品嚐該品牌的一系列限量威士忌、頂級威士忌及單一麥芽威士忌，在後者則可嚐到Penfolds的多款頂級佳釀，再配合貫通3層樓、不時都有現場音樂表演的360吧等等，由朝到晚定能喝個痛快。



旅遊備忘



繼「花漾海上」主題慶典後，星夢郵輪將由4月2日至10月13日，逢星期日推出6日5晚的沖繩探索之旅航程，以香港及廣州（南沙）為母港，領客人暢遊充滿琉球風情的沖繩首府那霸，以及向以水清沙幼及漂亮海底世界見稱的宮古島這兩個日本度假天堂，由即日至3月31日預訂6月底前出發的指定5晚日本沖繩航次，可專享買一送一優惠，是項優惠同時適用於復活節期間的航次（4月9日或16日出發），原價每位5,999港起，現在二人同行，平均每位2,800港元起。另在逢星期五出發的3日2晚海上假期，也有75折優惠，二人同行，每位1,785港元起。



查詢：2317 7711或www.dreamcruiseline.com