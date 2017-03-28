﻿HK Express愛的旅程外遊推廣

以香港為基地的低成本航空公司HK Express趁這個春季開始，在27個航點中每月精選一至兩個浪漫目的地，以超平優惠票價滿足一眾情侶的外遊需要。4月將會推出日本兩大自然觀光勝地廣島及高松的優惠票價，前者有迷人的宮島及壯觀的海上嚴島神社，後者則擁日本最美庭園之一的栗林公園，也是日本讚歧烏冬香川縣的首府。另在5月，選擇則為泰國兩大熱門城市清萊及布吉，前者環境清幽，有白龍寺等輝煌建築，後者則是水清沙幼的陽光海灘度假地，適合好動的愛侶前來暢玩。至於6月則精選了太平洋島國關島，當地以迷人的海洋、戀人岬及絕色教堂見稱，成為情侶舉行海外婚禮及度蜜月的好地方。上述每月精選航點的機票優惠詳情，請留意HK Express網頁公佈。



文：遊加里



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