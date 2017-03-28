 Advertisement
  • 2017年3月28日 星期二
  • 22º
  • 72%
熱門： 林鄭月娥曾俊華朗豪坊吳綺莉腐肉風波

日報新聞 > 副刊

﻿高效慳電 焦點抽濕王

2017-03-28 列印
■喉管配合機身的高度達1.8米，可以在大型衣櫃內抽濕 。
■Y型喉管吹乾鞋身，比用熱風更快捷。
■集中抽濕的好處是更加慳電。
■透過手機程式，可控制功能和監察室內溫度及濕度。
■用家可以輕易取出空氣過濾網清洗。
■收納式抽濕喉管能按家居情況安裝。
Previous Next

        阿卓爸爸最怕回南天，因家居抽濕做得不好，容易引致霉菌問題兼影響家人健康。LG新出的抽濕機功能多多，更附設長一米喉管作焦點抽濕，最重要是可透過網絡遙距操作，方便控制使用時間，夠晒慳電！ 文：阿卓爸爸　圖：黃頌偉、品牌提供

        買抽濕機比買冷氣機或暖風機頭痛，因為要留意的規格實在太多，例如每日抽濕量、送風、水箱容量等，一般消費者或會覺得毫無頭緒。傳統上會以抽濕機每日抽濕量作選購重點，但其實抽濕機用途變化很多，一定要留意功能，相反抽濕量數字並不太重要。全新LG RD17GQGD1變頻式抽濕機加入了很多專利配件，可作焦點式抽濕，相對較慳電又高效能。

附WiFi遙控功能

  新機支援WiFi，用家可透過網絡遙距操作、自訂日程、家居監察、智能診斷等，方便用家靈活控制使用時間，慳電度大大增加。此外，新機備有離子空氣淨化功能，最特別是附送多個配件，可集中抽濕，包括Y形乾鞋喉管，可直接伸入鞋內，最適宜喜愛長跑的用家。另外，配件還有衣櫥喉管，長一米，專為狹窄空間而設，用家可將喉管放進衣櫃內，在狹小的空間進行集中抽濕。

LG RD17GQGD1抽濕機售價：$5,990

查詢：3543 7777

三大選購貼士

1.乾衣配件

　　部份衣服不適合高溫乾衣，相反用抽濕機效果更好。這類型用家應購買有乾衣配件的型號，例如乾衫衣袋或伸延式乾衣喉，用以重點式抽濕。

2.慳電

　　如果是用作乾衣，長時間開啟就要留意其耗電量。

3.水箱容量

　　一般來說每日抽濕量20升已足夠，這個規格抽濕機的水箱容量應為3至4.5公升。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd