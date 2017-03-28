﻿高效慳電 焦點抽濕王

阿卓爸爸最怕回南天，因家居抽濕做得不好，容易引致霉菌問題兼影響家人健康。LG新出的抽濕機功能多多，更附設長一米喉管作焦點抽濕，最重要是可透過網絡遙距操作，方便控制使用時間，夠晒慳電！ 文：阿卓爸爸 圖：黃頌偉、品牌提供



買抽濕機比買冷氣機或暖風機頭痛，因為要留意的規格實在太多，例如每日抽濕量、送風、水箱容量等，一般消費者或會覺得毫無頭緒。傳統上會以抽濕機每日抽濕量作選購重點，但其實抽濕機用途變化很多，一定要留意功能，相反抽濕量數字並不太重要。全新LG RD17GQGD1變頻式抽濕機加入了很多專利配件，可作焦點式抽濕，相對較慳電又高效能。



附WiFi遙控功能



新機支援WiFi，用家可透過網絡遙距操作、自訂日程、家居監察、智能診斷等，方便用家靈活控制使用時間，慳電度大大增加。此外，新機備有離子空氣淨化功能，最特別是附送多個配件，可集中抽濕，包括Y形乾鞋喉管，可直接伸入鞋內，最適宜喜愛長跑的用家。另外，配件還有衣櫥喉管，長一米，專為狹窄空間而設，用家可將喉管放進衣櫃內，在狹小的空間進行集中抽濕。



LG RD17GQGD1抽濕機售價：$5,990



查詢：3543 7777



三大選購貼士



1.乾衣配件



部份衣服不適合高溫乾衣，相反用抽濕機效果更好。這類型用家應購買有乾衣配件的型號，例如乾衫衣袋或伸延式乾衣喉，用以重點式抽濕。



2.慳電



如果是用作乾衣，長時間開啟就要留意其耗電量。



3.水箱容量



一般來說每日抽濕量20升已足夠，這個規格抽濕機的水箱容量應為3至4.5公升。