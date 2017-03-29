﻿精選雞牛豬美饌

Fifi身邊不乏愛好肉食的朋友，最常吃的便是雞、牛和豬三種肉類。不過，也有不少好友基於不同理由，只偏好其中一種肉食，所以這次Fifi就特別搜羅三種以不同肉類入饌的佳餚，並分門別類地介紹，讓大家找到心頭好！



文：fifi@lady-fifi.com



圖：郭正珊、褚樂琪



多國雞饌風味



第一道介紹的陳年花雕燴雞，由港灣壹號的大廚李樹添師傅炮製，本地飼養的龍崗雞沿用海南雞烹調方法，先經兩小時控溫浸煮，再重手注入十年陳年花雕，味道香醇、濃郁柔和。而日本的代表非四國德島縣的走地雞莫屬，帝苑酒店稻菊日本料理副主廚曹展雄師傅，以特濃自家製清酒紅糖醬油燒汁重複為阿波尾雞串掃上三次，肉質緊緻，散發濃濃的味醂風味。



近年，香口惹味的韓國炸雞同樣大受歡迎，Jinjuu選用澳洲走地雞，先將雞身預醃一天，沾上用猶太烤餅糠混合少量伏特加酒製成的秘製炸漿，以高壓炸煮，確保外層香脆。



位於灣仔日街的Moonshine & The Po'Boys，供應印第安炸雞及燒雞，炸雞香口惹味，先沿用傳統香蒜粉、辣椒粉、芥末粉，配合中國風味的薑和生抽等秘製醬料調味，再慢煮中東雞，蘸上雙重蛋漿後油炸，令肉汁被緊鎖。至於摘星名店8½ Otto e Mezzo BOMBANA的時令法國黑松露藍腳雞，選用質量有保證的玉米小麥飼法國Bresse藍腳走地雞入饌，以法國Perigord黑松露夾層配合雞皮和雞肉，一咬下微脆外皮，內裏脂肪融化，肉質鮮嫩細滑。



矜貴純種牛肉



來自具百年歷史的澳洲Rangers Valley農場的Black Market Beef以油花四溢見稱，純種黑安格斯走地牛經歷長達二百七十天的穀飼，確保油脂分佈均勻，肉味濃厚。半島酒店Gaddi's的Black Market純種安格斯牛腰脊肉配牛尾意大利餛飩，肉嫩且富嚼勁的牛腰脊肉充滿牛油及百里香的香氣，十分Juicy。



而本地阿根廷牛扒餐廳Gaucho的燒阿根廷開邊西冷扒，正正選用了阿根廷的鴨巴甸牛肉西冷部位，並開邊一分為二，是為阿根廷的獨特切法，再以V形條紋烤爐香烤，熟成之後，西冷扒肉汁豐富、富嚼口，肉味濃郁。



去年韓牛被引入香港，穀飼走地韓牛脂香滿溢，韓牛油脂分佈較少，肉味比和牛更濃郁，推介Jinjuu的韓牛他他和屬Grade 9頂級韓牛的韓牛肉眼扒，前者是生韓牛二食，他他選用肉味豐盛的韓牛肩胛肉排削粒，混合醬油、麻油、香蒜和薑等提味。而Grand Hyatt Steakhouse亦有出色的日、美牛饌。其中Kumamoto Tenderloin，廚師選用產量少的A5級別熊本縣走地赤牛，油花雖然相對較少，卻不失脂香，不但沒有絲毫草味（Grassy），更加鮮嫩多汁、口感煙韌。



黑毛豬新潮



西班牙黑毛豬素來以甘甜鹹香聞名，位於蘭桂坊的西班牙餐館Cassio的一道醬燒伊比利亞走地黑毛豬肋骨，以Extremadura地區的純種橡果飼走地黑毛豬入饌，先以甜味紅椒粉預醃六小時，再加入迷迭香及百里香等香草慢煮十二小時，黑毛豬肋骨酸甜惹味，咬下去骨肉分離的口感更是精髓。



法國小館Le Voila的橡果飼養走地黑毛豬脢頭肉扒肉質得天獨厚，散發堅果味道，天然鮮甜且肉汁滿溢，煙韌爽口。至於Figaro的黑毛豬脢頭肉以牛油香煎，注入黑松露及伴以法國Brie芝士蓉享用，賣相精緻。



中菜師傅亦喜以脢頭肉炮製叉燒，銅鑼灣慶有餘的焗黑毛豬脢頭肉叉燒無人造色素、無味精、無鹽，更以烤焗取代傳統烤爐，並加入黑糖、生抽、蜜糖、海鮮醬及秘製醬汁，鹹香並重。至於Mott 32的蜜汁伊比利亞脢頭肉叉燒，口感軟嫩、鎖滿肉汁，外層富香脆的焦糖風味，味道較甜。



a. 港灣壹號 2584 7722



b. 稻菊 2733 2933



c. Jinjuu 3755 4868



d. Moonshine & The Po'Boys 2776 2668



e. 81/2 Otto e Mezzo BOMBANA 2537 8859



f. Gaddi's 2696 6763



g. Gaucho 2386 8090



h. Grand Hyatt Steakhouse 2584 7722



i. Cassio 3792 0129



j. Le Voila 2792 3833



k. Figaro 2757 1777



l. 慶有餘 2323 7280



m. Mott32 2885 8688