﻿空中纜車啟航 高角度直擊 動物世界

想觀看野生動物各種優美形態？最近廣州長隆野生動物世界就開設了720度空中觀賞纜車，讓你可以從車廂俯瞰園內動物的一舉一動，你亦可選擇自駕遊，零距離直擊各種珍貴動物，更可探訪全球唯一的大熊貓超萌三胞胎！文：Ki 圖：黃頌偉



新開設的空中纜車全長約2.4公里，共分為萌萌站、帥帥站和酷酷站三個索道，途經園內野生動物世界的白虎山、青龍山、天鵝湖和自駕車遊覽區等中心區域，全線共有227個8人車箱，其中有70多個更是透明車箱，讓你可以720度全方位直擊動物形態。



空中纜車運行時最低離地3米（最高離地近30米），在酷酷站到帥帥站的C段路線，正好跨越自駕觀賞區的東非大草原，可從上而下看到斑馬、跳羚、角馬、長頸鹿等動物在草原上奔跑，也可俯視園中大批袋鼠、羊駝的原生態環境。而另一路線（帥帥站到萌萌站A段），纜車將低空橫跨天鵝湖和鴛鴦湖，在車上可以看到湖江山色，黑天鵝、白天鵝、白鷺在湖中嬉水的場景盡入眼簾。



至於第三條路線，就會穿過熊貓樂園，大家可以從另一角度看看國寶朋友。此外，你亦可以選擇自駕遊觀光，園內根據地理位置和氣候，分為7個大區域，你可駕車從「亞洲」到「非洲」，感受原始動物世界的魅力。



超萌熊貓館



另一必到之處，是國寶熊貓所在的熊貓樂園。主題景區的熊貓村有全球唯一的大熊貓三胞胎萌、帥、酷，大家可以超近距離觀賞牠們的自在儍態。此外，園內全新落成的4D影院萌帥酷樂園，正正以熊貓三胞胎為動畫主角，製作出一段超驚險旅程，在4D影院的500個座椅上，可以實現移動、扭轉噴水、吹風，以及發放泡泡等特效，讓你與熊貓三寶展開童話次元大冒險。



超驚嚇 自由落體２秒急降



除了觀賞野生動物，長隆歡樂世界內也新增了自由落體、飛天魔輪、霹靂轉車、搖擺屋、滑翔飛翼，以及炫舞滑冰等六大創新機動遊戲，其中高達65米（約22層樓高）的自由落體是主打項目，最適合一眾愛刺激的朋友。起初機身會旋轉緩慢上升至最高點，大家可居高臨下全方位觀賞到園內生態全景，不過下降時機身會瞬間下墜，時速達到105公里，2秒內直達地面，離心力超強！



廣州長隆歡樂世界及野生動物世界



入場費：成人$450起、小童$350起 查詢：int.chimelong.com