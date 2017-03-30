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﻿纖薄之最新登場

2017-03-30 列印
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　　時計品牌Swatch新季推出被喻為體積最纖薄的SKIN系列，今回錶殼運用創新的雙層注模技術，以雙色波浪流線作飾綴，風格極致簡約。系列備有Regular和Big兩款尺寸錶殼，前者為37mm，後者則是40mm，設計中性易襯，更備有黑、白、銀、紅和裸色等合共11款新色可供選擇。 文：Travis

售價：$960　查詢：2510 5242
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