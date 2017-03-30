 Advertisement
  • 2017年3月30日 星期四
  • 21º
  • 91%
熱門： 林鄭月娥曾俊華朗豪坊吳綺莉腐肉風波

日報新聞 > 副刊

﻿搶眼紅蘋果iPhone熱爆登場

2017-03-30 列印
■紅色機背隨着燈光反射有漸變感覺，更刻上（PRODUCT）RED字樣。
■全新紅色iPhone 7/7 Plus（PRODUCT）RED Special Edition，有128GB及256GB兩個版本。
Previous Next

　早前Apple突如其來宣佈推出紅色（PRODUCT）RED Special Edition iPhone 7/7 Plus，真機現已登陸門市，各位果粉可以親手玩新機。紅色機身用上磨砂設計，隨着燈光反射有漸變感覺，真身比相片更好看。機背亦特別刻上（PRODUCT）RED字樣，用家買機的同時，其實亦直接捐助了The Global Fund，協助南非洲地區對抗HIV愛滋病病毒。買新機又可以做善事，有心換機的朋友認真要支持！

　　同期除了有特別版iPhone，亦有更多Apple Watch的彩色錶帶推出，當中包括寬條紋尼龍織紋錶帶、可以單獨入手的新色Nike運動錶帶，以及四款不同的Hermès錶帶。另外全新9.7吋iPad及影片軟件《Clips》亦已登場，相信果粉要儲定不少彈藥了！

紅色版iPhone售價：$6,388起。 查詢：www.apple.com/hk/
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd