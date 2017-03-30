﻿搶眼紅蘋果iPhone熱爆登場

早前Apple突如其來宣佈推出紅色（PRODUCT）RED Special Edition iPhone 7/7 Plus，真機現已登陸門市，各位果粉可以親手玩新機。紅色機身用上磨砂設計，隨着燈光反射有漸變感覺，真身比相片更好看。機背亦特別刻上（PRODUCT）RED字樣，用家買機的同時，其實亦直接捐助了The Global Fund，協助南非洲地區對抗HIV愛滋病病毒。買新機又可以做善事，有心換機的朋友認真要支持！



同期除了有特別版iPhone，亦有更多Apple Watch的彩色錶帶推出，當中包括寬條紋尼龍織紋錶帶、可以單獨入手的新色Nike運動錶帶，以及四款不同的Hermès錶帶。另外全新9.7吋iPad及影片軟件《Clips》亦已登場，相信果粉要儲定不少彈藥了！



紅色版iPhone售價：$6,388起。 查詢：www.apple.com/hk/