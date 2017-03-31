﻿攝錄升級 超慢鏡旗艦

今個月尾，旗艦級手機密密到港，各有特色！當中Sony Mobile繼續以攝錄功能為主打，繼Xperia XZ引入五軸光學防震，升級版Xperia XZs又帶來嶄新的Motion Eye相機系統，首次做到每秒960格高速攝錄，重播時換成每秒30格速率，令影像以32倍超慢速播放，猶如紀錄片的超慢鏡，效果有趣，用來捕捉小朋友及寵物充滿動感的瞬間，好玩！ 文、圖：B1807



防水智能助理



外形沿用上代設計的Xperia XZs，機身大小如出一轍，同樣擁有IP68防塵防水規格，熒幕為5.2吋全高清芒，處理器依舊用上Snapdragon 820，但提升至4GB RAM及64GB儲存容量，另一分別是預載最新Android 7.0平台，以及為迎合智能助理潮流，加入了自家的Xperia Assist，透過學習引擎，在日常使用中帶來貼心的個人化功能，好像可以自動因應時間或地點改變設定的Xperia Action，睡覺時會讓你不被打擾，至於電池維護則令充電過程更聰明，懂得根據鬧鐘設定，在起牀一刻才把手機電池充滿，而夜間不會過度充電，令電池壽命延長。



快拍影像高速播



今回Xperia XZs再於影拍方面作出突破，很大程度歸功於採用了新一代1,900萬像素Exmor RS感測器，相比一般手機所用的CMOS，分別在於感測器中加入了DRAM存取記憶體，令到影像掃描及數據傳輸速度提升五倍，配合Bionz for mobile影像處理器及重新設計的G Lens鏡頭，令這個Motion Eye相機系統可以媲美高階輕便DC，拍片時可以每秒960格的速率記錄影像，雖然高速錄影每次只可凝住0.2秒的瞬間影像，但當手機以每秒30格重播，則變成長度為6秒的32倍超慢鏡影像，重溫過程肯定令用戶感到驚喜，不過前提是成功捕捉到那一瞬間。



預先偵測防失手



說到捕捉及時，新作在影相方面同樣善用Motion Eye的存取記憶體，令鏡頭只要偵測到主體移動，就算未按下快門，已經開始緩存進行預測拍攝（Predictive Capture），自動拍攝四張1,900萬像素相片，萬一按快門時已錯過精采一刻，都可以從緩存影像中尋回，可謂萬無一失。既是升級版，此機保留着Xperia XZ備受好評的五軸光學防震功能及三重影像感測技術，拍片同樣穩定清晰。